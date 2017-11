VIDEO: Vse za preboj na SP: vodstvo Hondurasa obtožuje Avstralce, da vohuni z brezpilotnimi letalniki

Jorge Luis Pinto (Foto: AP)

Selektor Hondurasa Jorge Luis Pinto je ponovil obtožbe na račun gostiteljev povratne tekme v Sydneyju, da skušajo tekmeci na takšen način priti do informacij pred odločilnim dvobojem. Člani nogometne delegacije Hondurasa so leteči predmet nad olimpijskim parkom v Sydneyju opazili v ponedeljek, letalnik so tudi posneli in posnetke objavili na družbenih omrežjih. "To je sramotno za tako razvito državo, kot je Avstralija. Ko so bili oni pri nas, so preverili vsako hotelsko sobo, vsako kopalnico in vsak kotiček na stadionu, kjer so trenirali in igrali tekmo. Bodimo pošteni, tole je primer špijonaže v nogometu," je bil na novinarski konferenci pred tekmo oster selektor Hondurasa. Avstralska nogometna zveza FFA je zanikala, da bi bila povezana z dogodkom, lokalni mediji pa so poročali, da naj bi letalnik uporabljala skupina otrok v bližnjem parku.

Zmagovalec honduraško-avstralskega dvoboja si bo v sredo zagotovil eno zadnjih vstopnic za mundial; nanj je že uvrščenih 29 od 32 reprezentanc, za zadnja tri mesta se v dodatnih kvalifikacijah borijo Irska in Danska, Honduras in Avstralija ter Nova Zelandija in Peru.