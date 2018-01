VIDEO: Weah prisegel kot predsednik Liberije: Še nikoli se nisem počutil tako

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Pred tem je državi 12 let vladala Nobelova nagrajenka za mir Ellen Johnson Sirleaf, ki je kljub temu, da (vsaj javno) ni podprla zmagovitega kandidata, prišla na inavguracijo. George Weah je na predsedniških volitvah konec decembra lani osvojil 61,5 odstotka glasov. Njegov tekmec, podpredsednik Joseph Boakai je dobil 38,5 odstotka podpore. Slovesna prisega je potekala na športnem stadionu v bližini prestolnice Monrovia, udeležili pa so se je tudi predstavniki drugih afriških držav.

Praznično vzdušje v Liberiji traja vse od decembra, ko je postalo jasno, da je Weahu tokrat le uspelo v boju za mesto predsednika. (Foto: AP)

"Življenje sem preživel na stadionih, a še nikoli se nisem počutil tako," je na državnem stadionu Samuela Doeja dejal upokojeni nogometaš. "Storil bom več kot je potrebno, da bom izpolnil vaša pričakovanja, a pozivam vas, da vi izpolnite moja, saj tega ne morem storiti sam," je nadaljeval Weah, ki je izpostavil povezave z Združenimi državami Amerike in Kitajsko, dodal pa je tudi, da ima posebno mesto v njegovem srcu Evropa. "Brez Evrope George Weah danes ne bi stal tukaj," je priznal.

Prvi demokratičen prenos oblasti po več kot 70 letih

Weah je nekdanji nogometni zvezdnik, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja med drugim nosil drese Monaca, Paris Saint-Germaina, AC Milana, Chelseaja in Manchester Cityja ter je edini Afričan, ki je osvojil zlato žogo (1995). Nasledil je 72-letno Johnson Sirleafovo, ki jo pogosto imenujejo tudi "železna lady" in je bila prva ženska na čelu katere od afriških držav. Leta 2011 je bila med prejemniki Nobelove nagrade za mir.

To je prvi demokratičen prenos oblasti v tej zahodnoafriški državi po več kot 70 letih. Nazadnje je oblast v Liberiji na miren način predal Edwin Barclay, in sicer Williamu Tubmanu leta 1944. Liberija, ki velja za eno najrevnejših držav na svetu, se še vedno bori s posledicami ebole, ki jo je prizadela med letoma 2013 in 2015, umrlo pa je 4100 ljudi.