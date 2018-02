VIDEO: Za 16-letnega 'Messija' Monaco odštel celo premoženje, a računa na zaslužek

Monaco je za komaj 16-letnega Pietra Pellegrija italijanski Genoi odštel neverjetnih 25 milijonov evrov, je poročal nemški Welt, pa ESPN in tudi italijanski mediji. Za nadarjenega Italijana so se zanimali tudi pri Milanu, Juventusu, Manchester Unitedu in Arsenalu, a se je mladenič odločil za Monaco. Pri stari dami so imeli ustni dogovor za njegov prestop in so verjeli, da bo mladi up ostal v Italiji, a Torinčani niso bili pripravljeni plačati tolikšne odškodnine.

Predsednik Genoe Enrico Preziosi je mladeniča označil za 'novega Messija', ki bo moral upravičiti velike upe, ki jih polagajo na njegova ramena. Je pa Pellegri že "vknjižil" en rekord, postal je najmlajši nogometaš z nastopom v Serie A, saj je bil decembra 2016 star le 15 let in 280 dni, ko je zaigral za italijanskega prvoligaša.

Kot je povedal mladi italijanski reprezentant, ga je prepričalo dobro delo nogometne šole francoskega kluba, da je zapustil Italijo in zavrnil Juventus, obenem verjame, da bo hitro dobil priložnost za igro, saj je v zadnjem obdobju pri Genoi ni dobil.

Mladeniča primerjajo tudi z nekdanjim italijanskim reprezentantom Christianom Vierijem in celo švedskim napadalcem Zlatanom Ibrahimovićem. A Monaco računa, da se mu bo ta nakup vrnil z obrestmi in verjamejo, da bodo na koncu oni tisti, ki bodo šteli zaslužek ob njegovi prodaji.