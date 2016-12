VIDEO: V zakulisju snemanja prazničnega videa Barceloninih zvezdnikov je bilo zabavno

Tudi nogometaši Barcelone so podlegli prazničnemu vzdušju in so za klubsko spletno stran posneli božnični video. Zabavno je bilo tudi za kamerami, ko so svoje vloge "odigrali" zvezdniki katalonskega moštva Leo Messi, Neymar, Arda Turan, Andres Iniesta, Ivan Rakitić, ...