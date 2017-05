VIDEO: Zajc dočakal prvenec v dresu Empolija, gol in podaja vseeno premalo za njegovo moštvo

Miha Zajc je dosegel prvenec v Serie A. (Foto: Miro Majcen)

Miha Zajc je v zimskem prestopnem roku zapustil moštvo Olimpije in se pridružil italijanskemu prvoligašu Empoliju. V Serie A sicer ni dobival veliko priložnosti, če pa jo je že, pa je vstopal s klopi. Tako je bilo tudi na tekmi 36. kroga proti sicilijanskemu Calgiariju. Slovenski reprezentant je v igro vstopil v 76. minuti, ko so domačini že vodili s 3:0. A to ga ni zmedlo in tri minute kasneje je s svojim prvencem med italijansko elito znižal izid na 3:1. V 85. minuti pa se je izkazal še z asistenco, s katero je pripravil zadetek izkušenemu Massimu Maccaroneju. Pozna zadetka vseeno nista preprečila novega poraza Empolija (3:2), ki tako ostaja na 17. mestu prvenstvene lestvice in se bo v zadnjih dveh krogih še krčevito boril za obstanek med elito. Zajc bo s svojimi soigralci do konca sezone obstanek lovil proti Atalanti in Palermu. Empoli se sicer za obstanek bori s Crotonejem in Genoo. Dva bosta obstala, eden pa bo s Palermom in Pescaro padel v Serie B.

Cagliari - Empoli 3:2 (3:0)

Sau 7., Farias 17., 45.; Zajc 79., Maccarone 85.