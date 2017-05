VIDEO: Zaradi divjanja navijačev na Nizozemskem prekinili tekmo

Razgrajanje navijačev je bilo krivo, da so morali sinočnjo tekmo za obstanek v nizozemskem nogometnem prvenstvu prekiniti. Pomerili sta se ekipi Maastrichta in Roda Kerkrade, navijači obeh moštev pa so ob polčasu začeli razgrajati, pri čemer so tudi vdrli na igralno površino. Drugi polčas se je tako začel z zamudo.

Razgreti navijači so se obmetavali z različnimi predmeti, glavnemu sodniku Polu van Boeklu ni preostalo drugega, kot da tekmo prekine. Prvoligaš Kerkrade je proti drugoligašu Maastrichtu igral neodločeno 0:0, povratna tekma bo v nedeljo v Kerkradeju. Slednji želi ostati v prvi ligi, k umiritvi navijačev pa sinoči niso prispevali niti pozivi igralcev.