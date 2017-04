VIDEO: Zidane se je tokrat zadržal, čeprav je James v slogu Materazzija žalil njegovo mamo

V 72. minuti je bil Real Madrid na mirni poti do nove ligaške zmage, na gostovanju pri Leganesu pa se je pred odločilnimi aprilskimi tekmami trener Zinedine Zidane odločil za nekaj rotacij. Priložnost sta z obema rokama zgrabila Alvaro Morata, prispeval je kar tri gole, in še mlajši talent španskega nogometa Marco Asensio, ob katerih navijači Reala niso prav nič pogrešali sicer nezamenljivega napadalnega "tria BBC" s Cristianom Ronaldom, Karimom Benzemajem in Garethom Balom. Večer v Madridu je s svojim jeznim izbruhom uspel pokvariti kolumbijski as James Rodriguez, ki se po izvrstnem SP 2014 nikakor ne uspe uveljaviti v Realu, pod Zidanom pa dobiva še manj priložnosti kot pod Carlom Ancelottijem in Rafaelom Benitezom. Rodriguez je tokrat začel dvoboj z Leganesom in zadel za vodstvo, a se je Zidane v 72. minuti odločil za menjavo. Južnoameričan je jezno krenil proti robu igrišča, trenerja pa ni niti pogledal, medtem ko se je usedel na klop, kjer je tudi jezno udarjal po vsem, kar se mu je znašlo na poti. Španski kolegi so znani po svojem branju z ustnic, zato jim ni ušla psovka, ki jo je Rodriguez namenil v slogu svojega trenerja. "Pi**a ti materina. Nikoli mi ne nameni celotne tekme," naj bi Kolumbijec zabrusil Francozu, ki je izjemno nogometno kariero sklenil v finalu SP 2006, ko je z glavo udaril italijanskega branilca Marca Materazzija in dobil rdeči karton.

Materazzi je takrat po nekaterih informacijah žalil sestro vročekrvnega Marseillčana, ki pa v novi vlogi deluje veliko bolj umirjeno in se na Jamesove psovke ni odzval. "Povsem ga razumem. A jaz sem tisti, ki mora menjati," je z mediji sproščeno po tekmi govoril Zidane in gasil morebiten požar, ki bi se lahko razvil iz dogodkov s Kolumbijcem v glavni vlogi. "Z njim nisem govoril, a nekaj običajnega je, da si želi igrati vseh 90 minut. Vedno me gnjavite z vprašanji o Jamesu, z nasmehom pa vam lahko povem, da ni nobenih zamer. Želim le najboljše svoji ekipi, on je zanjo pomemben kot vsi ostali. Tako bo tudi v bodoče," je o nekdanjemu članu AS Monaca, za katerega so realovci leta 2014 plačali 75 milijonov evrov.