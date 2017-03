VItalij Mutko ne sme kandidirati za člana sveta Fife

VItalij Mutko je od leta 2009 član izvršnega odbora Fife, ki se je leta 2016 preimenoval v svet Fife. Mutko je tudi vodja organizacijskega komiteja SP 2018 in so ga povezovali z razširjenim dopingom v Rusiji. Oseminpetdesetletni Mutko je zanikal vpletenost v škandal, ki je mnogim ruskim športnikom preprečil nastop na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, atletom pa na vseh velikih tekmovanjih od začetka lanskega leta.

V uradnem razlogu, zakaj ne more kandidirati za svet Fife, tako ni bilo navedeno, da je bil to dopinški škandal, ampak njegov visok položaj v Kremlju. Mutko je dejal, da se na odločitev Fife ne bo pritožil. "Želijo, da je organizacija politično nevtralna. Tako da naj bi bilo služenje v javni upravi neke države nezdružljivo z članstvo v vodstvu zveze. To je njihova pravica in zato se ne bom pritožil," je povedal Mutko. Kandidati za mesta v omenjenem svetu so Madžar Sandor Csanyi, Črnogorec Dejan Savičević, Islandec Geir Thorsteinsson in Ciprčan Costakis Koutsokoumnis.