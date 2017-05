Sinovi volkulje ugriznili staro damo in ji upočasnili pot do šestega zaporednega 'Scudetta', je Juve z mislimi že v Cardiffu?

Nogometaši Rome so v derbiju kroga prišli do velike zmage nad Juventusom. (Foto: AP)

Juventus je med tednom dokončal delo v polfinalu Lige prvakov proti Monacu in se s skupnim izidom 4:1 zanesljivo uvrstil v veliki finale. V Cardiffu jim bo 3. junija nasproti stal branilec naslov madridski Real. A še pred velikim finalom staro damo čaka zaključek domačega prvenstva, kjer lovijo šesti zaporedni naslov v Serie A in finale italijanskega pokala, kjer se bodo za lovoriko pomerili z ekipo Lazia. Prvo zaključno žogico za prvenstveni naslov so imeli Torinčani že v Rimu, kjer bi si naslov zagotovili že z osvojitvijo točke. A Roma je imela drugačne načrte. Poleg tega, da še naprej sanjajo o naslovu, se tudi krčevito borijo za osvojitev drugega mesta z ekipo Napolija. To mesto namreč v prihodnji sezoni prinaša neposredno uvrstitev v elitno Ligo prvakov.

Na srečanju pred razgretimi navijači so sicer povedli gostje. Z izjemno nesebično potezo se je izkazal Gonzala Higuaina, ki je v petmetrskem prostoru lepo "spustil" žogo in zaposlil vtekajočega Maria Lemino, ki je brez težav popeljal Juventus v vodstvo z 1:0. A odgovor Rome je bil silovit. Kostas Manolas je po kotu dobil skok in prisilil Gianluigija Buffona v obrambo, a ta je žogo odbil naravnost na noge domačega kapetana Daniela De Rossija, ki pa je v drugem poskusu le nekako spravil žogo za hrbet Buffona in izid poravnal na 1:1. To je bil tudi izid prvega polčasa. Drugega pa so silovito začeli sinovi volkulje, ki so v 56. minuti tudi prvič na srečanju povedli. Stephan El Shaarawy je sprejel žogo na robu kazenskega prostora in z ne najmočnejšim, a izjemno natančnim strelom presenetil gostujočo obrambo in Buffona. Žoga je namreč potovala zelo počasi in se od vratnice odbila za hrbet legendarnega italijanskega vratarja. Gol je v ekstazo poslal domače navijače, ki v zadnjih sezonah niso imeli veliko razlogov za veselje na tekmah s Torinčani. Slavje Rominih navijačev se še ni poleglo, ko je Juventusova obramba še tretjič klonila. Tokrat se je med strelce z močnim strelom iz neposredne bližine izkazal Radja Nainggolan. Ta je poskrbel, da je Juventus po zelo dolgem času na eni sami tekmi prejel kar tri zadetke. Gostujoči strateg Massimiliano Allegri je uvidel, da je vrag odesel šalo in je v igro poslal tvorca minulih velikih zmag Danija Alvesa in napadalca Paula Dybalo. A tudi to ni pomagalo stari dami, ki je sredi italijanske prestolnice utrepla še peti prvenstvni poraz. Roma pa se je s 26. zmago tekmecem iz Torina približala na zgolj štiri točke zaostanka dva kroga pred koncem prvenstva. Rimljami pa imajo na drugem mestu tudi samo točko prednosti pred Napolijem. Do konca prvenstva je na voljo še šest točk in težko je verjeti, da bi Juventus, ki ga čakata tekmi s Crotonejem in Bologno, zapravil prednost na lestvici in ostal brez naslova prvaka. Že v naslednjem krogu potrebjujejo zgolj točko, lahko pa tudi nobene več, če Roma izgubi svojo tekmo s Chievom. Domači strateg Luciano Spalletti je sicer še dodatno navdušil navijače, ko je nekaj trenutkov pred veliko zmago na zelenico poslal kapetana, legendo in ikono kluba, Francesca Tottija, katerega so domači navijači seveda sprejeli z bučnim aplavzom in skandiranjem imena.

Izid:

Roma - Juventus 3:1 (1:1)

De Rossi 25., El Shaaraway 56., Nainggolan 65. ; Lemina 21