Vrhovno špansko sodišče Messiju potrdilo 21-mesečno kazen

Leo Messi v očetovi družbi. (Foto: AP)

Špansko sodišče je lani julija Lea Messija in njegovega očeta Jorgeja Horacia zaradi davčnih nepravilnosti obsodilo na 21 mesecev pogojne kazni. Argentinec je španskim davčnim oblastem med letoma 2007 in 2009 utajil skoraj 4,1 milijona evrov in je trdil, da je vse posle vodil njegov oče in da sam ni imel vpogleda v poslovanje. Vrhovno sodišče je danes v celoti potrdilo obsodbo proti nogometnemu zvezdniku, medtem ko je obsodbo proti njegovemu očetu znižalo na 15 mesecev pogojno, upoštevajoč dejstvo, da je njegov sin davčnim oblastem vrnil utajeni denar.

Sodišče je pritrdilo obtožbam tožilstva, da sta oče in njegov zvezdniški sin v davčnih oazah, v Belizeju in Urugvaju, želela prikriti dohodke od marketinške uporabe igralčeve podobe (image rights) med letoma 2007 in 2009. Šlo je za prihodke iz pogodb, ki so jih z nogometnim zvezdnikom sklenili predstavniki finančne ustanove Banco Sabadell ter multinacionalk Danone, Adidas, Pepsi-Cola, Procter and Gamble in Kuwait Food Company.

Messi se je na sodišču branil, da z izogibanjem davkom ni bil seznanjen in da ni ničesar vedel o finančnih zadevah, saj se je ves čas posvečal zgolj igranju nogometa in je le podpisoval, ne da bi podpisano prebral, kar mu je na podlagi mnenja pravnih svetovalcev svetoval njegov oče, kateremu je v celoti zaupal. Vrhovnih sodnikov s takšnim zagovorom ni prepričal.

Messi se je tako neuspešno pritožil na špansko vrhovno sodišče, ki je pritožbo zavrnilo in potrdilo izrečeno kazen. Kazni ne bosta prestajala za zapahi in bosta ostala na prostosti, kajti v skladu s špansko sodno prakso ni običajno, da bi za prve prestopke pri manj kot dvoletni zaporni kazni obsojenci za nenasilna kazniva dejanja šli v zapor. Kazen je pogojna, bosta pa oba morala plačati finančno kazen. Kot poroča časnik El Pais, mora Leo plačati dva milijona evrov kazni, njegov oče pa 1,5 milijona evrov.