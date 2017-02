Vrtoglave številke z Ronaldove nove pogodbe: Realov zvezdnik že blizu milijardi evrov

Ronaldo (desno) v objemu brazilskega klubskega soigralca Marcela. (Foto: AP)

Strokovnjaki ocenjujejo, da je Nike prejšnje leto na račun Cristiana Ronalda zaslužil okoli 471 milijonov evrov ali okoli 500 milijonov ameriških dolarjev, zato ni čudno, da je Portugalec nedavno v podpis dobil novo, rekordno pogodbo, ki se že nevarno približuje milijardi ameriških dolarjev ali 942 milijonom evrov. Ronaldo je seveda največja zvezda Real Madrida in ima med športniki daleč največji kontingent sledilcev oziroma všečkarjev. Na njegove 1703 objave na družbenih omrežjih se je tako ali drugače odzvalo kar 2,25 milijarde ljudi, je poročal Hookit, kjer pravijo, da Portugalcu na Facebooku, Twitterju in Instagramu sledi 260 mlijonov spletnih prijateljev. Logotip ameriškega športnega opremljevalca se je pojavil na 347 objavah, na katere se je odzvalo 477 milijonov uporabnikov spleta, najbolj donosna objava v letu 2016 pa je Nikeju prinesla kar 5,8 milijona dolarjev medijske vrednosti (5,4 milijona evrov).

Ronaldova zadnja objava na Instagramu:

A verdade é esta, eu gosto de me rodear do que há de melhor no mundo, como a TV do @meoinstagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 16, 2017 at 10:03am PST

Hookit Nikejev iztržek na račun Ronalda ocenjuje glede na vrsto in kakovost promocije, všteli pa so tudi interakcijo ter tržno pogojene spremenljivke. Portugalski nogometni as se seveda na spletu oglaša tudi z lastnimi objavami, ki (vsaj neposredno) nimajo zveze s pokrovitelji. Nekdanji član lizbonskega Sportinga in Manchester Uniteda ne skriva razkošja, ki so mu ga v Madridu omogočile vrtoglave pogodbe, seveda pa ne pozabi niti na navijače Reala, s katerimi redno proslavlja največje uspehe in z njimi deli pomembnejše ekipne in posamične nagrade. To ga je skupaj z brezhibno izklesanim telesom, ki je prav tako pomemben element njegove prepoznavnosti, spremenilo v eno izmed vodilnih figur svetovnega spleta.

Ena izmed nedavnih objav na Twitterju, ki je povezana s promocijo njegovega spodnjega perila: