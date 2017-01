Liverpool z atraktivno igro končal januarsko 'prekletstvo' na Anfieldu, vendar iztržil le točko, Watford šokiral topničarje, tudi Spurs s praznimi naboji na Stadionu luči

Na Anfieldu je pri po številnih slabih predstavah ranjenemu Liverpoolu gostoval prvouvrščeni Chelsea. Slednji bi z zmago le še povišali svojo prednost na lestvici, medtem ko bi si nogometaši z Anfielda s tremi točkami vsaj nekoliko obnovili samozavest po slabem januarskem izkopičku. »Veliko ekip v ligi je na naši strani, saj bi manjša razlika med vodilnim in preostalimi klubi spet naredila ligo precej bolj zanimivo. Vendar to ne pomeni nič. Želimo si treh polnih točk in to je dovolj, da smo kar se da najbolj motivirani,« je pred tekmo povedal Jürgen Klopp. Pomembnosti tekme pa se je dobro zavedal tudi Antonio Conte, ki je priznal, da si oba kluba močno želita zmage te rob tem napovedal zelo odprto igro: »Kadar se soočiš z nasprotnikom kot je Liverpool je vedno težko. Tovrstne tekme so vedno pomembne za zmago. Nasprotnik, ki je po kvaliteti na istem nivoju, je vedno bistven za samozavest.«

Strelec Liverpoolovega gola - Georginio Wijnaldum. (Foto: Twitter)

Nemški strateg je imel nekoliko več teža v s poškodbami na klopi pa je obsedel tudi Sadio Mane, saj se zaradi tekmovanja na afriškem pokalu ni mogel pravočasno priključiti pripravam. Glasna himna, ki je pred dvobojem odmevala s tribun Anfielda je bila dokaz, da navijači rdeči navkljub zadnjim porazom še kako verjamejo v Redse. Ti so že v prvih minutah narekovali tempo ige in že kaj kmalu nevarneje zapretili vratom modrih, vendar je pravočasno posredovanje Thibauta Courtoisa rešilo Contejevo četo. Po napaki Joela Matipa je do lepe priložnosti prišel tudi Chelsea, vendar je napad lepo zaustavila domača obramba. Prodor Edena Hazarda je grobo zaustavil Adam Lallana, s čimer je Chelsea prišel do prostega strela, tega pa je v zadetek pretvoril David Luiz. Z lepim strelom, ki se je odbil od vratnice je presenetil Simona Mignoleja, ki je obstal kot okamenel. Nekaj minut kasneje so gostje vnovič poskrbeli za lepo priložnost, ko je s prostega strela nevarno zapretil vendar je bil Luiz prekratek. Prav strelec prvega gola je po tridesetih minutah obležal pred golom, vendar pa je po posredovanju medicinske službe vendarle uspel nadaljevati z igro. Vse do konca polčasa je bilo mogoče videti še nekaj lepih priložnosti predvsem s strani rdečih, ki pa so pogosto splavali po vodi zaradi prepovedanega položaja. Domači so nadzirali položaj na igrišču, na kar je zgovorno kazala tudi posest žoge v korist Redsom.



Tudi drugi polčas so obetavneje pričeli varovanci Jurgena Kloppa, saj so po sodnikovem žvižgu pritisnili na vrata Courtoisa. Čudovita priložnost se je rdečim ponudila že kmalu po sodnikovem žvižgu, vendar je 'ponesrečen' strel Roberta Firmina končal daleč nad vrati gostov. Živahni začetek drugega polčasa so začinili tudi modri, vendar je poskus Victorja Mosesa zadel le zunanjo stran vratnice. V 57. minuti pa se je domačim ob prevladi na igrišču vendarle nasmehnila sreča, James Milner je lepo utekel in podal Georginiu Wijnaldumu, ki je z glavo premagal čuvaja vrat modrih. Redsi so tudi v zadnjih 45-ih minutah narekovali igro na zelenici in nekajkrat atraktivno zapretili vratom gostov. V enem izmed redkih napadov modrih je prekršek nad Diegom Costo prekršek napravil Matip, zaradi česar je sodnik Mark Clatternburg pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izvajal kar španski reprezentant, vendar pa se je Mignolet z izjemno obrambo odkupil navijačem za prvi zadetek. Agresivna igra se je nadaljevala vse do konca polčasa, v zadnjih minutah je do lepe priložnosti prišel Pedro, ki pa je bil vendarle preveč nenatančen. Tekmeca sta se razšla z neodločenim rezultatom, Conte pa si je ob končnem žvižgu globoko odahnil, saj bi glede na prikazano igro prav z lahkoto z Anfielda odšel praznih rok. Chelsea je s točko le še povišal prednost na lestvici, Liverpool pa le za točko še zaostaja za drugouvrščenim Tottenhamom.

Alex Iwobi je dosegel častni gol za Arsenal. (Foto: AP)

Nogometaši Arsenala so zapravili priložnost, da bi se na prvenstveni lestvici približali vodilnemu Chelseaju. Topničarji so brez Arsena Wengerja, ki mora odslužiti kazen štirih tekem zaradi razžalitve sodnika, doživeli šokanten domač poraz proti skromnemu Watfordu. Gostje so do zmage prišli že v uvodnih petnajstih minutah, ko so v razmiku štirih minut kar dvakrat premagali Petra Cecha. Najprej jih je v 11. minuti v vodstvo popeljal Younes Kaboul, ki je topničarjev že zabijal, ko je branil barve njihovega največjega rivala Tottenhama. Tri minute kasneje pa je gostujoči kapetan Troy Deeney še drugič izkoristil nezbranost domače obrambe in povišal prednost na 2:0. Topničarji so vse sile usmerili v napad, a kaj več kot častnega gola, ki ga je dosegel Alex Iwobi, jim ni uspelo doseči. Tako so Londončani doživeli še četrti prvenstveni poraz in prvega na domačem stadionu Emirates po uvodnem krogu, ko jih je porazil Liverpool.

Spodrsljaja mestnih tekmecev pa niso uspeli izkoristiti nogometaši Tottenhama, ki so zgolj remizirali (0:0), pri tudi zelo skromnem Sunderlandu. Že 12. prvenstveni poraz pa so doživeli aktualni prvaki. Leicester City je tokrat izgubil pri Burnleyju. Na stadionu Turf Moor je tekmo dve minuti pred koncem rednega dela odločil domači napadalec Sam Vokes. Varovanci Claudia Ranierija so se tako po presenetljivo osvojenem naslov prvaka, že v naslednji sezoni znašli v bitki za obstanek. Po nedokončanem 23. krogu zasedajo skromno 16. mesto in so zgolj dve točki nad mesti, ki po koncu sezone vodijo v nižji rang tekmovanja. Burnley pa se je z zmago prebil celo na deveto mesto, čeprav so jim pred sezono vsi napovedovali boj za obstanek, pa jim sedaj manjka le še 11 točk do magične meje 40-ih, ki ponavadi zadošča za obstanek med angleško elito.

Izidi 23. kroga Premier League:

Arsenal - Watford 1:2 (0:2)

Iwobi 58.; Kaboul 11., Deeney 14.

Bournemouth - Crystal Palace 0:2 (0:0)

Dann 47., Benteke 90.

Burnley - Leicester City 1:0 (0:0)

Vokes 88.



Middlesbrough - West Bromwich Albion 1:1 (1:1)

Negredo 16./11-m.; Morrison

Sunderland - Tottenham Hotspur 0:0 (0:0)

Swansea City - Southampton 2:1 (1:0)

Mawson 39., Sigurdsson 70.; Long 57.

Liverpool - Chelsea 1:1 (0:1)

Wijnaldum 58.;Luiz 24.

Costa je v 76. minuti zapravil enajstmetrovko za Chelsea