FOTO: Wengerjeva srečna trinajstica? Topničarji premagali prvake in sezono končali z lovoriko

Sloviti Wembley je bil prizorišče velikega finala pokala angleške nogometne zveze (FA Cup). Za najstarejšo nogometno lovoriko na svetu pa sta se tokrat pomerila londonska rivala Chelsea in Arsenal. Modri so v letošnji sezoni pod taktirko Antonija Conteja že osvojili angleško Premier League in bi z osvojitvijo pokalne lovorike prišlo do t.i, 'dvojčka'. Na drugi strani pa so nogometaši Arsenala lovili vsaj en kos "srebrnine" v letošnji sezoni. Varovanci Arsena Wengerja so namreč prvenstvo končali na petem mestu in tako ostali brez mesta v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Topničarji so sicer naskakovali 13. naslov v omenjenem tekmovanju, s katerim bi postavili nov rekord. Trenutno si z 12. naslovu delijo prvo mesto z Manchester Unitedom, ki je lani osvojil laskavo lovoriko.

Čustven obračun se je v prestolnici Anglije začel z minuto molka, s katero so se spomnili na žrtve terorističnega napada v Manchestru. Potem, pa je bil v ospredju zgolj še nogomet. Topničarji so ekspresno povedli. V 4. minuti je hudo napako v ožji obrambi novih angleških prvakov izkoristil Alexis Sanchez in popeljal Arsenal v vodstvo. Nogometaši v modrih dresih so se sicer močno hudovali nad glavnim sodnikom Anthonyem Taylorjem, ki s svojimi pomočniki ni dosodil prepovedanega položaja, v katerem je stal Aaron Ramsey in očitno vplival na igro, preden je Sanchez žogo poslal za hrbet Thibauta Courtoisa. V 15. minuti so prvič zapretili tudi nogometaši Chelseaja, a so branilci Arsenala še pravočasno skočili v blok in preprečili, da bi Diego Costa ogrozil Davida Ospino. Štiri minute kasneje pa je znova zapretil Arsenal. Po kotu je najvišje skočil Danny Welbeck in že premagal Courtoisa, a mu je veselje preprečila vratnica. Do odbitka je prvi prišel Aaron Ramsey, ki pa je nespretno odreagiral in žogo še enkrat poslal v vratnico in nato izven igre. Chelsea je imel veliko sreče, da je zaostajal zgolj za zadetek. V 28. minuti pa je bil znova na delu Ospina, ki je s prekrasno obrambo preprečil izenačujoči gol po strelu Coste. Dve minuti kasneje pa so v protinapad krenili topničarji, a Welbeck tudi Welbeck ni uspel premagati belgijskega čuvaja v dresu modrih. V prvem polčasu se izid ni več spremenil in nogometaši Arsenala so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

Arsene Wenger je Arsenal popeljal do nove lovorike, čeprav so navijači celotno sezono zahtevali, da se po koncu sezone izkušeni Francoz poslovi. (Foto: AP)

Drugi polčas so veliko bolje otvorili angleški prvaki. V 51. minuti je z močnim strelom znotraj kazenskega prostora poskusil Victor Moses, a je bil Ospina tudi tokrat na pravem mestu. Osem minut kasneje je nevarno zapretil tudi Pedro Rodriguez, ki je sprožil z roba kazenskega prostora. a za malenkost zgrešil levo vratnico. Deset minut po priložnosti Pedra, pa je Chelsea na zelenici Wembleyja ostal zgolj z deseterico nogometašev. Nigerijski reprezentant je v nasprotnikovem kazenskem prostoru poskušal izsiliti enajstmetrovko, sodnik Taylor ni nasedel in mu za teatralni vložek pokazal drugi rumeni karton in posledično rdečega, ter predčasno pot pod prho. A izključitev Mosesa nogometašev Chelseaja ni zmedel, saj so v 77. minuti prišli do izenačenja. Costa je po predložku odlično zaustavil žogo nekaj metrov od gola, iz igre vrgel Roba Holdinga, ter z natančnim strelom ob bližnji vratnici premagal Ospino in v delirij poslal navijače v modrem. A slavje se še ni poleglo, ko je Ramsey izkoristil napako nogometašev Chelseaja in z zadetkom ponovno popeljal Arsenal v vodstvo. Z asistenco se je izkazal Olivier Giroud, ki je le nekaj trenutkov pred tem vstopil v igro namesto Welbecka, Valižan pa je z glavo brez težav premagal Courtoisa. Pet minut za tem je imel novo lepo priložnost Costa, a se je z novo instinktivno obrambo izkazal Ospina. Iz naslednjega protinapada je imel Mesut Özil na nogi zaključno žogo za zmago, a mu je veselje po strelu iz neposredne bližine preprečila vratnica. Chelsea do konca srečanja ni uspel priti do izenačenja in velike zmage so se veselili nogometaši Arsenala, ki so še tretjič v zadnjih štirih sezonah osvojili prestižno lovoriko. Za nogometaše iz severnega Londona je to že 13. naslov v najstarejšem klubskem tekmovanju, s katerimi so sedaj sami na vrhu večne lestvice. Chelsea pa je ostal brez dvojne krone, saj uspehu v Premier League niso uspeli dodati zmago v pokalu FA. Arsene Wenger pa si je z zmago morda celo podaljšal bivanje na klopi Arsenala, čeprav navijači že dalj časa zahtevajo njegov odstop.

Izid:

Arsenal - Chelsea 2:1 (1:0)

Sanchez 4., Ramsey 79.; Costa 77.

RK: Moses 68.