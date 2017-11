Wenger: 'Özil in Sanchez ostajata najmanj do konca sezone. Nič ne bo z januarskim odhodom'

Arsene Wenger (Foto: AP)

Alexis Sanchez in Mesut Özil imata veljavni pogodbi z Arsenalom do konca sezone, za zdaj pa sta zavrnila podpis nove. Özila zadnje dni povezujejo s prestopom v Barcelono, Sanchez pa je bil zadnji dan poletnega prestopnega roka blizu odhodu v Manchester City, a je prestop preprečil Arsenal. Arsene Wenger je na novinarski konferenci pred prvenstvenim obračunom s Huddersfieldom moral odgovarjati tudi na vprašanja okrog svojih prvih zvezdnikov. Francoz je prepričan, da januarja ne bosta odšla nikamor, čeprav bo zimski prestopni rok zadnja priložnost, da Arsenal še dobi odškodnino za čilskega napadalca in nemškega vezista. "Da, izključujem januarska prestopa. O tem ne razmišljam vsak dan. Dokler bosta tu, morata dati vse od sebe, tako za ekipo kot klub. V moji glavi bosta igralca Arsenala do konca sezone in tako odločitev smo sprejeli na začetku sezone. Razen če se zgodi nekaj neverjetnega," je povedal Wenger.

"Sta v zadnjem letu pogodbe. Bosta ostala še dlje? Na to je danes nemogoče odgovoriti, ker ne vem. Imata pa pogodbo do konca sezone. Nisem le jaz tisti, ki odloča. Tudi sama bosta morala odigrati svojo vlogo. Če bi bila odločitev le moja, potem bi ostala še dlje," je dodal.

Poleg Sancheza in Özila bo ob koncu sezone brez pogodbe ostal tudi angleški vezist Jack Wilshere.