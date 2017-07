VIDEO: Wenger piha na dušo mlademu Francozu: Nihče ne more trditi, da ga Mbappe ne zanima

"Mislim, da nihče ne more reči, da ga ne zanima nogometaš tega kalibra," je prepričan Wenger. (Foto: AP)

Za mladim Kylianom Mbappejem je izjemna sezona, zaradi katere član Monaca z velikim veseljem pogleduje proti svetli prihodnosti. Zanj se namreč potegujejo številni trofejni evropski klubi, kot zadnji pa mu je na dušo popihal tudi strateg na klopi angleškega Arsenala Arsene Wenger. "Je igralec, ki zjutraj vstane iz postelje in se odloči, kam želi iti. Na svetu ni veliko igralcev s tovrstno srečo. Star je komaj 18 let in nogometni svet mu leži pod nogami," je prepričan trener topničarjev, ki si med drugim tudi sami želijo v svoje vrste zvabiti mladega nogometnega virtuoza. Slednji je namreč v pretekli sezoni dosegel 26 golov ter Monacu pomagal na poti do naslova francoskega prvaka.

Vendar pa se Mbappejeva pogodba izteče šele čez dve leti, zaradi česar je postalo jasno, da ga iz kneževine lahko zvabi le megalomanska vsota. Številni nogometni velikani bi bili zanj pripravljeni odšteti tudi toliko, zanimanje zanj pa je pokazal tudi Wenger. "Mislim, da nihče ne more reči, da ga ne zanima nogometaš tega kalibra," je prepričana Mbappejev rojak, ki je v pred dnevi v svoje vrste že uspel zvabiti Alexandra Lacazetta.