Wenger po tekmi sezone enajstmetrovko v korist Chelseaja označil za 'farso', Morata na udaru kritik

35 let sem že v nogometu in vem, kaj govorim po tekmi, za tem pa stojim. Brez težav. Grozno pa se mi zdi, da smo videli izvrstno nogometno tekmo in zdaj govorimo le o rečeh, ki nimajo zveze z nogometom. Arsene Wenger, trener Arsenala

Arsenalov strateg Arsene Wenger ni skoparil s kritikami po remiju s Chelseajem na stadionu Emirates in odločitev glavnega sodnika Anthonyja Taylorja, ki je v drugem polčasu zapiskal za enajstmetrovko po domnevnem prekršku Hectorja Bellerina nad Edenom Hazardom, označil za "farso".

Wenger je tik pred derbijem izvedel, da ga Angleška nogometna zveza (FA) preiskuje zaradi kritik na račun Mika Deana, ki je Francoza razhudil med tekmo z West Bromwich Albionom (1:1), a se legendarni trener topničarjev kljub temu ni zadrževal, potem ko je Hazard s precej velikodušno dosojeno najstrožjo kaznijo izničil vodstvo Arsenala v 67. minuti.

Strelca sredinega večera: Jack Wilshere (levo) in Eden Hazard. (Foto: AP)

Branilec domačih Bellerin je v dvoboju z Belgijcem zamahnil z nogo v želji, da bi izbil žogo, a je zadel prvega zvezdnika modrih, ki se je v precejšnjih bolečinah zgrudil na zelenico in nato sam izkoristil strel z bele pike za 1:1. Marcos Alonso je nato poskrbel za vodstvo mož iz zahodnega Londona, a je Bellerin v enem zadnjih napadov rešil remi. Wenger po obračunu ni pozabil na dejstvo, da je imel Chelsea pred tekmo na voljo dan počitka več od Arsenala, sam pa da je pričakoval, da bo sodnik na Emiratih slej kot prej zapiskal v škodo njegovega moštva.

Deana je obiskal kar v sodniški garderobi

"Na tej tekmi smo pokazali izjemne psihične rezerve. Vedel sem, da bi lahko bila tekma v zadnjih 20 minutah težka za nas, ker smo bili močno hendikepirani zaradi razporeda," je po obračunu na novinarski konferenci dejal Wenger. "Spet pa smo bili deležni farsične odločitve pri enajstmetrovki, a to smo vedeli že prej, zato se moramo s tem spopasti," je besnel rekorder otoške Premier League, ki je v minuli sezoni že moral počivati na kar štirih tekmah ravno zaradi prerekanja s Taylorjem, po tekmi z West Bromom pa se je Deana zaradi dosojene enajstmetrovke v korist Birminghamčanov lotil kar v njegovi garderobi.

Wenger (na fotografiji v sredini) se po tekmi še dolgo ni pomiril. (Foto: AP)

"Sodniki vas angleške medije prinesejo okoli, vedno, ne glede na to, kaj storijo. Gledali ste tekmo prejšnji večer (Swansea ‒ Tottenham, ko so Londončani dosegli gol iz prepovedanega položaja, op. a.), a danes o njej ne morete prebrati niti vrstice. Zato se ne bo nič spremenilo. Zato se moramo s tem spopasti in živeti s tem ... Sodniška odločitev je vplivala na tekmo, ne? A nihče o tem ne govori. To torej pomeni, da se ne bo nič spremenilo," je dodal Wenger, ki je celo izjavil, da bi si v primeru, da bi Davide Zappacosta v zadnjih sekundah zadel za zmago Chelseaja, kar "vzel življenje". Pričakovano je imel gostujoči strateg Antonio Conte malce drugačen pogled na dogodke v severnem Londonu, opozoril je, da bi si strelec prvega Arsenalovega gola Jack Wilshere že pred zadetkom morda zaslužil drugi rumeni karton zaradi simuliranja.

Conte: Moramo izkazati veliko spoštovanja do sodnika

"Moram biti pošten: enajstmetrovke nisem videl. Nisem videl simuliranja Wilshereja, ker me je nek drugi novinar vprašal, če mislim, da je bilo pošteno, da je Wilshere nadaljeval s tekmo po simuliranju in drugem rumenem kartonu," je dejal Conte. "A moram biti pošten, nisem videl te situacije, zato tudi ne želim komentirati. V isti sapi mislim, da moramo izkazati veliko spoštovanja do odločitev sodnika. Gotovo je veliko frustracij za trenerja med tekmo in po tekmi. A obenem mislim, da moramo poskusiti sprejeti vsako odločitev sodnika, četudi se včasih ne strinjamo."

Nekdanji član Reala in Juventusa Morata (na fotografiji) ni v najboljši strelski formi. (Foto: AP)

Conte ni želel kritizirati Alvara Morate, potem ko je napadalec zapravil več zrelih priložnosti, tudi v zadnjih sekundah, ko bi lahko Chelsea s strelom Španca in kasnejšim poskusom Zappacoste takoj po golu Bellerina zadel za zmago.

Enajstmetrovka nad Hazardom je bila

"Nima sreče v tem obdobju, a mora še naprej delati in se izboljševati. Za napadalca je zelo pomembno, da zadene. V njegovem primeru je škoda, ker je imel veliko priložnosti, a zelo sem zadovoljen z njegovim trudom in predanostjo ekipi," je za Sky Sports Morato branil Conte, na novinarski konferenci pa je dodal:

"Za Alvara je to prva sezona, ko igra redno. Zelo sem zadovoljen z njegovo predanostjo in načinom, na katerega igra. Mora ostati miren in še naprej igrati tako. Ko imaš veliko priložnosti za zadetek, moraš zmagati. Namesto tega pa se pogovarjamo o remiju. Dobrem remiju z dobro ekipo, kakršna je Arsenal, a na tej tekmi smo si zaslužili zmago, ker smo si ustvarili veliko priložnosti za zadetek. Moje razočaranje je enako kot razočaranje igralcev. Zmagamo skupaj, remiziramo skupaj in izgubimo skupaj. Škoda, ker smo si zaslužili zmagati. Glede Hazardovega padca pa ne potrebujemo počasnega posnetka. Enajstmetrovka je bila."