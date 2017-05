VIDEO: Wenger podaljšal pogodbo z Arsenalom

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Arsene Wenger (Foto: AP)

Kot poročajo nekateri mediji, ki se sklicujejo na otoški BBC, pogodba nima klavzule o predčasni prekinitvi, saj uprava kluba, ki ima dom v severnem predelu Londona, in Arsene Wenger menita, da to ni potrebno. Arsenal je sezono v Angliji končal na petem mestu prvenstvene razpredelnice in prvič po letu 1996, odkar stroko vodi 67-trener, ostal brez mesta med najboljšo četverico, ki zagotavlja igranje v Ligi prvakov.

Prav slaba uvrstitev in nezadovoljstvo navijačev sta bila razlog za ugibanja o možnem odhodu Francoza iz kluba.