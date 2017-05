Wenger sam sebi stopil v bran: Real že pet let ni osvojil španske lige

Arsene Wenger je podal zanimivo primerjavo ... (Foto: AP)

Arsene Wenger, ki se v tej sezoni na Emiratesu pogosto srečuje z napisi Arsenalovih navijačev "Wenger, odidi", si najbrž ni pridobil novih simpatij, potem ko je Arsenalove neuspehe v zadnjih sezonah primerjal z madridskim Realom. Z najbolj dominantnim klubom v zadnjih petih letih v evropskih tekmovanjih je francoski strateg opravil sila zanimivo primerjavo. "Real že pet let ni osvojil španske lige,'' je dejal 67-letni strateg topničarjev. Ob tem je malce pozabil, da je Real v zadnjih treh letih kar dvakrat osvojil Ligo prvakov, ob tem pa v minulem letu dodal še Uefin superpokal ter lovoriko na svetovnem klubskem prvenstvu.



Arsenal angleškega prvenstva ni osvojil že vse od leta 2004, v zadnjem času pa izgublja tudi primat na severu Londona, kjer vse močnejši postaja Tottenham. Je pa Arsenal v zadnjih treh sezonah dvakrat dvignil lovoriko pokala FA. "Če ne osvojiš lige, pokala FA ali Lige prvakov, ljudje mislijo, da je sezona polomija. Če pogledamo zadnje tri sezone, smo dvakrat osvojili pokal FA in zaključili na drugem, tretjem in četrtem mestu. Sedaj smo v novem finalu pokala FA, toda očitno je, da nismo zadovoljni," je dejal Wenger. Temu se stolček pošteno trese, potem ko Arsenalu slabo kaže v boju za Ligo prvakov. "Seveda imam raje, da me imajo radi, kot da me sovražijo, toda tega ne morem preprečiti," je še dejal Francoz na vse bolj majavi klopi Arsenala. Topničarji za četrtim mestom, ki še vodi v kvalifikacije Lige prvakov zaostajajo za šest točk, a imajo ob tem tekmo manj od Manchester Cityja in Manchester Uniteda, ki sta četrti oz. peti.