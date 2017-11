Liverpool s štirimi zadetki ponižal tudi West Ham, vrnitev Maneja v enajsterico

Varovanci Jürgena Kloppa so le nekaj dni po trojčku, ki so ga zadali vijoličastim (3:0), gostovali pri West Hamu. Spomin na visok poraz proti Tottenhamu na Wembleyju še ni zbledel, redsi pa zgodbe vsekakor niso želeli ponoviti.

Prav zato je nemški strateg v začetno enajsterico uvrstil tudi izjemnega Sadia Maneja, slednji se je v vrste Liverpoola vrnil po poškodbi, ki jo je staknil v reprezentančnem dresu Senegala. Na klopi gostov pa je obsedel nesrečni Dejan Lovren, medtem ko poškodovani Philipe Cotunho ni pripotoval na stadion Olympic.

Liverpool je z visoko zmago nad West Hamom uničil spomin na boleč poraz proti spursom. (Foto: AP)

Prve minute obračuna so pripadle gostom, ki so zapretili že v samem začetku, vendar je priložnost spolzela med rokami Roberta Firmina. Nato so vajeti igra v svoje roke prevzeli domači, ki so izkoristili luknjasto Liverpoolovo obrambo, vendar je strel Andre Ayew zadel vratnico vrat Simona Mignoleta. Gostje so se maščevali nekaj minut za tem, ko sta v napad krenila Mane in Mohamed Salah.

Prav Egipčan, ki se je znašel iz oči v oči z Joeom Hartom ničesar ni prepuščal naključju in zatresel mrežo domačih za 0:1. Zadetek je očitno strl do takrat odličen odpor West Hama, saj so redsi tri minute kasneje vknjižili že drug zadetek. Tega je po zmedi v domači obrambi vknjižil Joel Matip.

V drugem polčasu so domači zadrževali žogo v svojih nogah, vendar nikakor niso našli poti do vrat gostujočega vratarja. Vse do 56. minute, ko so je po napaki Joea Gomeza žogo za vrata Mignoleta poslal Manuel Lanzini. Liverpool se je maščeval v naslednjem napadu, ko je svoj prvi zadetek v angleškem prvenstvu za Liverpool dosegel Alex Oxlade-Chamberlain.

Dvojec Mane - Salah se je izkazal tudi na gostovanju pri West Hamu. (Foto: AP)

Domači so se odzvali z nevarno akcijo, ki pa je le za las zgrešila vrata gostujočega vratarja. Čeprav se je tempo redsov po treh zadetkih nekoliko umiril, pa to odvrnilo od napadov na vrata nasprotnika. Rezultat bi lahko v 70. minuti še povišal Firmino, ki pa je streljal mimo gola.

Zadnji žebelj je v krsto varovancev Slavena Bilića zabil še Salah, ki je lepo sprejel žogo v kazenskem prostoru in jo usmeril v desni kot Hartovih vrat. V izdihljajih tekme je Klopp priložnost vendarle ponudil tudi Lovrenu, ki naj bi sicer želel zaradi pritiska navijačev in angleških medijev zapustiti Otok, Liverpool pa si je v drugem delu polčasa zagotovil še nekaj lepih priložnosti za povišanje izida, ki pa jih niso izkoristili in tekmeca sta se razšla z rezultatom 1:4.

Izidi 11. kroga Premier League:

West Ham - Liverpool 1:4 (0:2)

Salah 21., 75., Matip 24., Oxlade-Chamberlain 56.; Lanzini 55.



Stoke City - Leicester 2:2

Huddersfield - West Brom 1:0

Newcastle Utd - Bournemouth 0:1

Southampton - Burnley 0:1

Swansea - Brighton 0:1