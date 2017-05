Bilićeva kladiva na mestnem derbiju šokirala Tottenham, ki je s porazom odprl vrata Chelseaju do novega naslova

Lanzini je bil mož odločitve na londonskem derbiju. (Foto: AP)

Tottenham s porazom, ki je presenetljivo prišel po devetih zaporednih zmagah v Premier League, ostaja pri 77 točkah, vodilni Chelsea pa jih ima s tekmo manj 81. V prvem polčasu so dominirali nogometaši Tottenhama. Ob strelu Harryja Kanea v 22. minuti se je s krasno obrambo izkazal West Hamov čuvaj mreže Adrian, petnajst minut kasneje pa je veselje gostov preprečil malce premalo natančen strel Christiana Eriksena. Ta je sprožil z razdalje, a je njegov strel letel za las mimo Adrianove vratnice.



V drugem polčasu se je znova izkazal domači vratar Adrian, ki je zaustavil strel Heunga-Min Sona. Korejec je sprožil z roba kazenskega prostora, a je španski čuvaj mreže žogo uspel preusmeriti v kot. Kazen za neučinkovitost ostrog je prišla že minuto kasneje, ko je na drugi strani kladiva v vodstvo popeljal Argentinec Manuel Lanzini. Vezist West Hama je bil ob strelu ganskega vezista Andreja Ajewa po odbiti žogi na pravem mestu ob pravem času in z močnim strelom neubranljivo poslal žogo za hrbet Huga Llorisa. Ta je sicer v Premier League klonil sploh prvič po več kot 500 minutah.



V 76. minuti je sledila nova krasna priložnost za West Ham, ko je po napaki Tottenhamove obrambe, natančneje belgijskega branilca Tobyja Alderweirelda, do strela znotraj kazenskega prostora prišel argentinski napadalec Jonathan Calleri, a se je s fantastično obrambo izkazal Lloris. Ta je z levico žogo uspel preusmeriti v kot in ohranil ostroge pri življenju. Kljub številnim menjavam Mauricia Pochettina Tottenham do konca tekme ni prišel do zadetka, tako da je ostalo pri veliki in pomembni zmagi nogometašev West Hama, ki se bodo do konca lige borile celo za osmo mesto Premier League (pred 36. krogom so bili šele na 15. mestu). Z zmago so kladiva, ki jih vodi nekdanji hrvaški selektor Slaven Bilić, prešla magično mejo 40 točk, ki je tako pogosto opevana za obstanek med elito (42 točk).



Izid:

West Ham – Tottenham 1:0 (0:0)

Lanzini 65.