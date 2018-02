Zadetek Suareza Barcin kapital pred povratno tekmo na Mestalli

Zadetek izjemnega Urugvajca Luisa Suareza v 66. minuti je bila zgolj pika na i veliki terenski premoči Barcelone skozi vso srečanje. Že v prvem polčasu je bilo razmerje v posesti žoge krepko na strani vodilnega moštva španske la lige, a so bili zaključni streli varovancev Ernesta Valverdeja premalo natančni.



V katalonski prestolnici vse bolj priljubljeni nekdanji strateg grškega Olympiakosa je v začetno enajsterico 'blaugrane' uvrstil vratarja Cillessena, S. Roberta, Piqueja, Umtitija, Albo, Rakitića, Vidala, kapetana Iniesto, Busquetsa, Messija in Suareza, ki so v uvodnih 20 minutah želeli čimprej zatresti gostujočo mrežo. Na drugi strani se je trener 'netopirjev' Marcelino Garcia Toral odločil za taktično nekoliko previdnejšo različico s čuvajem mreže Domenechom, obrambno vrsto so sestavljali Gaya, Vezo, Gabriel in Montoya, v zvezni vrti so od uvodnega sodnikovega žvižga zaigrali Pereira, Coquelin, Parejo in Carlos Soler, v konici napada pa sta domača vrata skušala čim večkrat ogroziti Vietto in Rodrigo.





Luis Suarez je bil na prvi polfinalni pokalni tekmi proti Valenciji zelo razpoložen za igro. (Foto: AP)

Jalova premoč Barcelone ni obrodila sadov, odločil Suarez

Čeprav je Barca v prvem delu igre konstantno napadala, si do odhoda na 15-minutni počitek ni priigrala niti ene omembe vredne priložnosti. V nadaljevanju sta stvari v svoje roke vzela Lionel Messi in Luis Suarez, ki sta po lepi kombinaciji v 66. minuti poskrbela za navdušenje na tribunah kultnega Camp Noua in minimalno prednost evropskega klubskega prvaka izpred treh let pred povratnim obračunom na Mestalli, ki bo na sporedu čez teden dni.



V drugem polčasu je Valverde priložnost za igro ponudil Brazilcema Philippu Coutinhu, Paulinhu in Alcacerju, medtem ko so na drugi strani v nadaljevanju na zelenico stopili Maksimović, Mina in Ferran Torres. Zmaga Barcelone na prvem srečanju je popolnoma zaslužena, šele povratni dvoboj na Mestalli pa bo podal odgovor o potniku v veliki finale letošnje izdaje španskega kraljevega pokala.



Španski kraljevi pokal, polfinale, prva tekma:

Barcelona - Valencia 1:0 (0:0)

1:0 Suarez 66.