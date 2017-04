Zadetka Özila in Sancheza za miren spanec Wengerja, topničarji slavili v Middlesbroughu

Za prvi zadetek topničarjev je poskrbel Sanchez. (Foto: AP)

Riverside stadion je gostil obračun 33.kroga med domačim Middlesbroughom in Arsenalom, ki z Arsenom Wengerjem na čelu zaseda sedmo mesto angleške lestvice. Strateg na klopi topničarjev je bil zaradi tega primoran uvesti nekaj sprememb v postavi gostujočega moštva, saj Francozov stolček v vseh teh letih še ni bil tako majav kot zadnjih nekaj mesecev in tudi ob pričetku tekme je bilo na obrazu Wengerja mogoče videti zaskrbljen izraz. Prvi so namreč mrežo zatresli domači nogometaši, vendar je sodnik dvignil zastavico in gol Martena de Roona je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Topničarji so pritiskali, vendar vse do zadnjih izdihljajev prvega polčasa ni uspelo zadeti, pred odhodov v slačilnico pa se je med strelce vpisal Alexis Sanchez, ki je žogo s prostega strela poslal v zgornji levi kot. Čeprav so londončani narekovali ritem na zelenici, pa so bili v začetku drugega dela uspešnejši domači.

Prvi strel na vrata Petra Čech je z zadetkom kronal Alvaro Negredo, ki je izkoristil izjemno podajo Stewarta Downinga in presenetil topničarje. Domače moštvo je le še stopnjevalo z napadom in v 61. minuti je z glavo poskušal Daniel Ayala, vendar pa je nil tokrat češki vratar na pravem mestu. Gostje so se maščevali z zadetkom Mesuta Özila, ki je poskrbel za veselje kluba z Emirates stadiona. Nemški reprezentant je lepo podajo Aarona Ramseya potisnil za hrbet Brada Guzana. Proti koncu so bili gledalci priča še nekaterim lepim poskusom, ki pa niso ostali izkoriščeni, zato se rezultat vse do konca ni spremenil. Arsenal si je z zmago zagotovil nove tri točke v boju za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov, s tem pa tudi mirnejši spanec strategu Wengerju.

Middlesbrough - Arsenal 1:2 (0:1)

Negredo 50.; Sanchez 42., Özil 71.