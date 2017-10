Zvezdnika s Parka princev zakopala bojno sekiro: 'Želim si, da bi Zlata žoga romala v roke Neymarja'

Prvotni spori v francoskem nogometnem velikanu Paris Saint Germainu so očitno zglajeni. Velika zvezdnika Edinson Cavani in Neymar sta zakopala bojno sekiro, sedaj pa na vsa usta hvalita drug drugega. Nič drugače ni bilo niti ob nominacijah za Zlato žogo, v ožji krog pa so se prebili kar trije člani slovitega PSG-ja, poleg Brazilca in Urugvajca še mladi Kylian Mbappe.

Neymar v vrstah PSG-ja blesti, v francoskem prvenstvu je dosegel že šest zadetkov. (Foto: AP)

"Govoril sem z Neymarjem in mu povedal, kar mi je ležalo na duši, vendar so to stvari, ki ostanejo v slačilnici. Teh stvari ne bom delil z vami, naj ostanejo med nama. Zdi se mi prav, da vsi v ekipi sledijo najinemu zgledu, saj se bomo le tako lahko skupaj borili za moštvene cilje. S temi bodo prišle tudi individualne nagrade, saj uspeh ekipe pomeni, da prav vsak člen dela dobro," je zaupal novinarju urugvajskega Ovaciona.

Brazilski zvezdnik je po odhodu iz Barcelone stopil iz sence Lionela Messija, kar bi mu lahko ob dobrih predstavah zagotovilo tudi laskajočo lovoriko najboljšega nogometaša. Slednjo bi mu privoščil tudi Cavani: "Če imamo v moštvu najboljšega igralca je to velika pridobitev tudi zame. Želim si, da bi Zlato žogo dobil prav Neymar, saj to pomeni, da bo dosegel še veliko zadetkov in nam pomagal do zmagoslavja. Vse kar si želim je zmaga, to je edino kar me zanima."