Žalostna novica: Nouri s hujšimi možganskimi poškodbami, ki bodo pustile trajne posledice

Abdelhak Nouri najbrž nikoli več ne bo igral nogometa. (Foto: AP)

Abdelhak Nouri se je v soboto zgrudil na zelenici med pripravljalno tekmo proti Werderju v avstrijskem mestu Zillertal, po oživljanju so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbrucku. Iz Ajaxa so kmalu po nesrečnem dogodku sporočili, da je 20-letnik zunaj življenjske nevarnosti, a je moral ostati na intenzivni negi. Po nadaljnjih pregledih v bolnišnici so najprej ugotovili, da njegovo "srce deluje normalno in da je nepoškodovano", zdravniki so po nevroloških preiskavah tudi sporočili, da niso zaznali nobenih nepravilnosti.

A nove informacije niso tako spodbudne. Danes je nizozemski klub sporočil, da so možnosti, da bi še kdaj igral nogomet, nične. "Pri Ajaxu smo globoko prizadeti zaradi novice, da so pri Appieju Nouriju diagnosticirali resne in trajne možganske poškodbe. V mislih smo z njim in njegovo družino," so sporočili iz amsterdamskega kluba. "To je grozno, najslabša možna novica. Šokirani smo, da se je to zgodilo," je dejal direktor kluba Edwin van der Sar. Zdravljenje mladega igralca, ki je športno pot začel v Ajaxu in septembra 2016 prvič zaigral za člansko ekipo, veljal pa je za enega najbolj obetavnih mladih igralcev te generacije, bodo v naslednjih dneh po prevozu iz Avstrije nadaljevali v Amsterdamu.