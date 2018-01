Zamenjava, ki bi osupnila nogometni svet: Španci trdijo, da Real za Neymarja ponuja Cristiana Ronalda

Kot je poročal vedno dobro obveščeni španski radio Cadena SER, bo Real Madrid s predsednikom Florentinom Perezom po svetovnem prvenstvu v Rusiji poslal ponudbo za brazilskega zvezdnika Paris Saint-Germaina Neymarja. Šlo naj bi za zelo velikodušen znesek, ki pa mu bodo v kraljevem klubu dodali še nikogar drugega kot svojega prvega strelca Cristiana Ronalda. Portugalec se je poleti znašel v središču viharja, ko so se mediji v njegovi domovini razpisali o želji po slovesu od Madrida, to pa bi se lahko eno leto kasneje očitno tudi zgodilo.

Ronaldo (desno) in Neymar po enem od skupnih "Clasicov" v Španiji. (Foto: AP)

Po poročanju Cadene SER bo Real "storil vse", da bi že naslednje poletje v svoje vrste pripeljal nekdanjega člana Barcelone Neymarja. Brazilec je velika želja predsednika Pereza, tako je bilo že pred njegovo kontroverzno selitvijo iz Santosa v Katalonijo, ljubezen pa očitno še tli. Vse od podobno kontroverznega prestopa iz Barcelone v PSG se pojavljajo govorice, da so Parižani za Neymarja zgolj vmesna postaja pred prihodom na stadion Santiaga Bernabeua, kar vsi vpleteni sicer vztrajno zanikajo, a so Južnoameričanu z izjavami vrata na stežaj odprli že številni vidni člani kraljevega kluba, denimo kapetan Sergio Ramos.

Perez si ga odkrito želi, Al-Kelaifi pravi, da je vse skupaj "nemogoče"

"Florentino Perez je s klubom pripravljen v operacijo vključiti tudi Cristiana Ronalda. Real Madrid bo počakal, da se izteče mundial v Rusiji, nato pa bo začel operacijo, s katero bodo želeli v beli dres obleči nekdanjega člana modro-rdečih," piše dnevnik AS. Perez se je že decembra odmevno oglasil po podelitvi zlate žoge, ki jo je osvojil Ronaldo, rekoč, da bi Neymar v Realu "lažje osvojil" cenjeno nagrado, dodal pa je, da "vsi vedo", da ga je želel že pred leti pripeljati v prestolnico Španije.

Nekdanji predsednik Reala Ramon Calderon ne skopari s kritikami na račun garniture Florentina Pereza, ki je Calderona "zrušil" ob povratku na oblast. (Foto: Reuters)

Zadnje izjave iz Pariza na to temo je podal prvi mož Parižanov Naser Al-Kelaifi, ki je v pogovoru z enim od navijačev zatrdil, da je prestop Neymarja v Real "nemogoč". Oglasil se je tudi Ramon Calderon, zadnji predsednik Reala pred povratkom Pereza na oblast.

Še veliko pomembnih tekem je ostalo in ne zdi se mi inteligentno, da kriviš edinega (Cristiana Ronalda, op. a.), ki lahko gre po kostanj v žerjavico. Ramon Calderon, nekdanji predsednik Real Madrida

Real ne more iskati izgovorov

"To, da v javnost spustiš novico o tem, da si pripravljen zamenjati Cristiana z Neymarjem, samo zato, da bi ustavil krizo in nezadovoljstvo ‒ to je nova neumnost, ki lahko le škodi ekipi," meni Calderon. "Še veliko pomembnih tekem je ostalo in ne zdi se mi inteligentno, da kriviš edinega, ki lahko gre po kostanj v žerjavico. Po pogajanjih s Kepo (vratarjem Athletic Bilbaa Arrizabalago, op. a.) in neumnemu puščanju informacij o menjavi Cristiana z Neymarjem jim je uspelo le vznemiriti dva ključna položaja v ekipi: vratarja in strelca. To je slabo za Madrid. Moramo se spomniti na (Alfreda) Di Stefana: 'Velika ekipa, Real pa je glede na svojo zgodovino največji, se ne more izgovarjati na sodniške napake, nezaslužene in nepravične rezultate ali smolo. Če se uporabljajo izgovori, potem ne zaznaš napak in nemogoče jih je popraviti ter se izboljšati.'"

Neymar je po odmevnem poletnem prestopu iz Barcelone in poravnavi odkupne klavzule v višini 222 milijonov evrov kazal odlične predstave v dresu PSG, a bil tudi v središču več manjših incidentov znotraj moštva: sporekel naj bi se tako z napadalcem Edinsonom Cavanijem kot tudi s trenerjem Unaijem Emeryjem. Vsekakor je sezona 2017/18 za Neymarja veliko uspešnejša od Ronaldove.

PSG-jeva desetica je na 22 tekmah zabila 20 golov in podelila še 14 podaj, medtem ko Portugalec nikakor ne najde prave strelske forme: kljub zelo spodobnim 16 golom in trem podajam na 24 tekmah v vseh tekmovanjih je to zaenkrat njegova najslabša sezona od prestopa iz Manchester Uniteda. Čez točno en mesec se bosta oba asa pomerila v osmini finala Lige prvakov: kdo bo boljši takrat? Prenos si boste lahko 14. februarja ob 20.30 ogledali samo na Kanalu A in VOYO.