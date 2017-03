'Zbogom prečudoviti šport', kopačke na klin obesil tudi pravi nogometni kavalir

Xabi se od nogometnih zelenic poslavlja v dresu munchenskega Bayerna. (Foto: AP)

Nogometno pot je Xabi Alonso, rojen na španskem severu, pričel v domačem Real Sociedadu, s katerim je v sezoni 2002/2003 osvojil drugo mesto v španski ligi. Njegov dosežek ni ostal neopažen in leto kasneje ga je v svoje vrste povabil angleški velikan Liverpool, ki je z njegovo pomočjo dvignil tudi lovoriko Lige prvakov. Xabi je namreč prispeval tretji gol v nepozabnem istanbulskem finalu in se s tem vpisal v srca navijačev Redsov. To pa ni edini naslov elitnega tekmovanja s katerim se lahko pohvali Španec, ki je slavil tudi v dresu Real Madrida nekaj let za tem. Po petih letih se je iz španske prestolnice preselil v Munchen, zmagoslavij pa ni dosegal le na klubski temveč tudi na reprezentančni ravni. S špansko reprezentanco je kar dvakrat slavil naslov evropskega prvaka, enkrat pa se je v družbi soigralcev zavihtel tudi na svetovni piedestal.

Svojo odločitev o koncu nadvse trofejne nogometne kariere je oznanil kar preko socialnih omrežij, o slovesu pa se je razgovoril tudi na uradni strani nogometnega kluba iz Munchna. "Odločitev ni bila lahka, vendar verjamem, da je bila sprejeta ob pravem času. Vedno sem bil prepričan, da je bolje končati dovolj zgodaj, kot prepozno. Še vedno se počutim odlično, vendar verjamem, da je odločitev pravilna," je priznal Xabi, ki se od nogometnih zelenic poslavlja s koncem sezone, v družbi soigralca Philippa Lahma. Prav slednji je že pred kratkim potrdil svoje slovo, medtem ko so se v povezavi s Špancem pojavljala zgolj ugibanja. "Želel sem se posloviti na visokem nivoju, kar Bayern tudi je. Sem zelo ponosen in vesel, da sem lahko del münchenske ekipe, del te družine," je v intervjuju povedal vezni igralec, ki je s tem popihal na dušo vsem privržencem aktualnega nemškega prvaka. Tudi v bavarski prestolnici ne skoparijo s pohvalami na račun Španca, oglasil se je Karl-Heinz Rummenigge, ki je izrazil veliko obžalovanje ob slovesu velikega nogometaša, ki je po njegovem mnenju velika redkost v nogometnem svetu: "Xabi Alonso je eden izmed največjih v nogometnem svetu. Osvojil je že vse mogoče lovorike, poleg tega pa je tudi izjemna osebnost, pravi kavalir v nogometu."