ZDA, Mehika in Kanada kljub Trumpu v skupno kandidaturo za nogometno SP

Čeprav novi ameriški predsednik Donald Trump ni naklonjen Mehiki in obljublja celo izgradnjo zidu na meji med državama, pa so iz zveze Severne- in Srednje Amerike (CONCACAF) sporočili, da bodo za organizacijo mundiala 2026 vložili skupno kandidaturo ZDA, Kanade in Mehike.

Naslednje SP bo prihodnje leto gostila Rusija, leta 2022 pa Katar. Na obeh turnirjih bo tekmovanje potekalo po do zdaj ustaljenem formatu z 32 reprezentancami, za leto 2026 pa je prvič predvideno sodelovanje 48 ekip. Prireditelja bo izbralo vseh 211 članic Mednarodne nogometne zveze in ne več svet izvršnega odbora Fife. Odločitev o prizorišču bo znana na kongresu leta 2020.

Nazadnje so ZDA prvenstvo v nogometu, ki postaja v zadnjih letih vse bolj priljubljen tudi tam, gostile leta 1994. Mehika je najboljše nogometaše pozdravila v letih 1970 in 1984 in bi tako postala prva država, ki bi mundial gostila že tretjič. Doslej največje nogometno tekmovanje na kanadskih tleh je bilo leta 2015 žensko SP. Omenjena kandidatura ima velike možnosti za uspeh, saj so po pravilniku Fife za prvenstvo 2026 predvideni prireditelji bodisi iz Amerike, Afrike ali Oceanije. Organizatorji iz Evrope in Azije so tokrat brez možnosti, saj jim je Fifa zaupala že organizacijo predhodnih dveh prvenstev.