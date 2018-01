Zidane jezen na medije: Naveličan sem poslušanja kritik. Dopadljivo je pisati negativno o Madridu, proda se več

Zidane preživlja težke čase na klopi madridskega Reala. (Foto: AP)

Naveličan sem poslušanja kritik moje ekipe. Z vašega položaja je enostavno reči, da je vse slabo, pa čeprav ti veš, da ni vse slabo. Zelo dopadljivo je govoriti negativno o Madridu, proda se več. Zinedine Zidane

"Vzeti je treba pozitivne stvari iz vsega tega, ki so, da smo živi vseh tekmovanjih. Nismo tako slabi, kot se govori. Moramo iskati pozitivno energijo in nadaljevati naprej," pred nadaljevanjem sezone pravi trener Zinedine Zidane, ki se je po porazu na derbiju z Barcelono in slabimi izidi na ligaških obračunih, znašel na udaru kritik španskih (pa tudi tujih) medijev.

A kot zatrjuje Francoz, stanje v ekipi dvakratnih zaporednih šampionov Lige prvakov še zdaleč ni tako alarmantno, kot ga hočejo prikazati mediji. "Všeč mi je bil pristop ekipe na zadnji tekmi. Treba je malce prisluhniti temu, kar govorim. To govorim zato, ker gre za igralce, ki niso tako zelo všečni. Da, naveličan sem poslušanja kritik moje ekipe, toda tega ne bom spremenil in tega nočem spremeniti. Z vašega položaja je enostavno reči, da je vse slabo, pa čeprav ti veš, da ni vse slabo. Zelo dopadljivo je govoriti negativno o Madridu, proda se več ...," je še potarnal Zidane.

Zidane sporoča, da je s Cristianom Ronaldom vse v najlepšem redu in da se bo kmalu vrnil k rednemu zabijanju zadetkov. (Foto: AP)

Ta je dodal, da se igralci na njegove nasvete dobro odzivajo, toda vse skupaj bo treba prenesti še na zelenico, na koncu pa bo odločilna samozavest. "Vse skupaj je treba dokazati na igrišču. Kar nam manjka, je konstantnost, da si povrnemo samozavest in to se doseže z zmagovanjem tekem. Na koncu je težko zmagovati tekme, toda mi bomo vztrajali pri temu," je še izpostavil francoski strokovnjak, ki se je prvič na klopi Reala moral soočiti z večjo krizo. Kljub vsemu Francoz pravi, da je iz dane situacije moč povleči ogromno pozitivnega: "Pozitivno je zagotovo to, da smo ’živi’ v vseh tekmovanjih. Vedno si pogledam tekme in vidim kar nekaj pozitivnih stvari. Obstajajo pozitivne stvari v tej ekip."

Zidane: Moje odločitve niso krivične

Zdi se, da mu bo v nadaljevanju sezone še težje, potem ko se je največji rival Reala Barcelona okrepila s Philippom Coutinhom, galaktiki pa za zdaj v svoje vrste niso zvabili nobene odmevne okrepitve. Mediji pa mu očitajo tudi to, da priložnost nudi igralcem, ki si tega ne zaslužijo, ter da bolje pripravljeni pogostokrat obsedijo na klopi. "Nikoli ne bom krivičen do katerega koli igralca. Moram se odločati, to so moje odločitve, toda mislim, da niso krivične, saj so prav vsi moji igralci. Zame so vsi pomembni in tako bo ostalo vse do konca," je zaključil Zidane.