Zidane po osvojitvi Fifine nagrade: Nisem najboljši trener na svetu. Obstajajo drugi, ki so boljši

Zidane pravi, da so trenutno na svetu boljši trenerji, kot je sam. Francoz je ostal skromen, pa čeprav je kot prvi trener z istim klubom dvakrat zapored osvojil Ligo prvakov. (Foto: AP)

"Ne vem, kdo je najboljši na svetu. Vi ste tisti, ki govorite o tem. To nagrado sprejemam in mislim, da je posledica tega dela, ki smo ga opravili do sedaj. Osvojili smo veliko stvari s to ekipo," je pogovor z novinarji pričel Zidane in nadaljeval: "Na koncu sem zadovoljen, nisem tukaj, da bi govoril, da si tega nisem zaslužil. Zaslužim si in imam ga in to je to. Toda vprašanje je, če sem res najboljši trener na svetu. Rekel bom, da nisem in to je to. Mislim, da obstajajo drugi, ki so boljši. Če bom znotraj desetih let treniral in zmagoval, bomo govorili o tem, toda v tem trenutku ne. Ne zanima me, nič nočem vedeti o tem. Kar mi je pomembno, je delati, uživati v tem, kar počnem in nič več. So drugi, ki o tem precej raje govorijo kot jaz."

Zidane je spregovoril tudi o lovoriki kraljevega pokala, ki je v vitrini poklicnega trenerja še nima."Nikoli še nisem osvojil pokala. S tem nimam problemov. Zakaj ga ne bi osvojil letos?" je dejal trener Real Madrida in poudaril, da si lovorik ne more izbirati sam. "To ni nekaj osebnega. Je stvar celotne ekipe. Močno si želimo osvojiti kraljevi pokal, tako kot si želimo vsa tekmovanja. Česar si želimo, je dati naš maksimum. Vse tekme, ki so na pladnju, ko si nadeneš ta dres, so tu, da jih zmagamo," je bil jasen francoski strokovnjak.