Zidane po porazu v Gironi ne izgublja upanja: Nisem zaskrbljen, saj je do konca sezone še dolga pot

V zraku so odmevali napevi o neodvisnosti, med množico pa so se plapolale katalonske in španske zastave. Pomembna zmaga Girone proti aktualnim španskim prvakom ni le vplivala na samozavest kluba, ki v tej sezoni doživlja svoj prvenec v španski Primeri, temveč je močno okrepila tudi že tako izrazito narodno zavest pred nekaj dnevi oklicane neodvisne Katalonije.

Poraz proti Gironi je še povečal zaskrbljenost galaktikov, ki tako za velikim tekmecem iz Katalonije zaostajajo že osem točk. (Foto: AP)

V prvem polčasu so favorizirani galaktiki z golom Isca upravičili svoj primat na zelenici, v drugem polčasu pa klonili pod pritiskom domače armade, ki si je z zadetkoma Christiana Stuanija in Portuja prislužila tri točke. "V drugem polčasu nismo igrali dobro. Nismo ustvarili priložnosti za zadetek kar so nasprotniki izkoristili v svojo prid in si zagotovili zmago," je po porazu na stadionu Montilivi povedal Casemiro, ki je ob tem priznal, da so vsi skupaj dobro zaskrbljeni nad trenutnim stanjem v klubu.

Kraljevi klub na zelenici ni blestel, po porazu pa za večnim tekmecem Barcelono zaostaja že kar za osem točk: "Dobro se zavedamo, da smo daleč od tekmecev, vendar moramo ohraniti mirno kri tudi v teh težavnih trenutkih. Imamo možnost, da zaigramo bolje in vložimo še nekoliko več truda. V Madridu si vedno dolžan zmagovati."

Casemiro je prepričan, da sedaj ni pravi čas za iskanje izgovorov. (Foto: AP)

Zidane verjame, da se do konca sezone lahko še marsikaj spremeni

Zaskrbljenosti pa ni bilo čutiti v izjavi francoskega stratega na klopi belega baleta Zinedina Zidana, ki je prepričan, da tudi njegove varovance čakajo boljši časi. "Zavedamo se, da poraza ne moremo spremeniti. Tudi nas čakajo boljši dnevi, naši tekmeci pa bodo tekmo sezone tudi izgubljali točke. Ničesar ni kar bi še lahko naredili, vemo pa, da se bo slej ko prej tudi nam nasmehnila sreča. Nisem zaskrbljen, saj je do konca sezone še dolga pot," je priznal Francoz, ki si je pred časom prislužil laskavo nagrado Fifa best za najboljšega trenerja.