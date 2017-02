Zidane potrdil: Bale je nared, Real bo imel za vroči San Paolo na voljo še eno orožje

Valižanski reprezentant je obležal na tekmi skupinskega dela Lige prvakov na Portugalskem, kjer je kraljevi klub igral s Sportingom. (Foto: AP)

Gareth Bale se vrača, Alvaro Morata pa bo začel naslednjo ligaško tekmo z Espanyolom, je medijem na novinarski konferenci v petek povedal Realov trener Zinedine Zidane. Beli balet je sredi tedna odigral zelo dobro tekmo z Napolijem in dobil prvi obračun osmine finala Lige prvakov (3:1). Za zmago je Real plačal tudi s poškodbo kapetana Sergia Ramosa, a gre po besedah francoskega trenerja zgolj za udarec, medtem ko bodo vratar Keylor Navas, vezist Luka Modrić in napadalec Karim Benzema počivali in jih niti ni v kadru za obračun z barcelonskim klubom. Najbolj odmeven je seveda povratek Bala, valižanski zvezdnik ni igral vse od novembrske operacije gležnja, že nekaj časa pa je treniral z moštvom, a mu Zidane na zadnjih dveh tekmah, ko bi bil teoretično Otočan že na voljo, ni ponudil priložnosti. "Bale je zdaj z nami in jutri (v soboto, op. a.) bo v moštvu. Naša ideja je, gotovo, da dobi minute," je v klubskem centru Valdebebas novinarjem povedal Zidane. "Vsi se zavedamo njegovih kvalitet, vsi vemo, kako pomemben je za naše moštvo s svojo hitrostjo in vemo, kakšno škodo lahko povzroči nasprotnikom. Zato smo veseli, a najpomembneje je, da je vesel, ker je nazaj z ekipo, zelo je navdušen nad dejstvom, da se vrača v pogon," je nadaljeval francoski strateg, ki se v zadnjem času ukvarja tudi z govoricami, da je napadalec Morata nezadovoljen s svojim statusom v moštvu in želi oditi. Po več kot enem mesecu bo Špancu Zidane ponudil igro od prve minute.

"Ne bi mi bilo všeč (če bi Morata odšel, op. a.), tu se počuti doma. Res je, da je dobil malo minut, a dobil jih je. Manj kot Karim (Benzema), gotovo, a jutri bo začel tekmo. Vem, da to ne bo zadnja tekma, ki jo bo začel. Je v enakem stanju kot ostali. Nekateri igralci bodo vedno dobili več minut od ostalih," je pristavil Zidane. Glede poškodbe Ramosa je Francoz zatrdil, da ne gre za nič hujšega. "Gre zgolj za udarec, ne za poškodbo. V ponedeljek bo Sergio z nami, brez težav," ocenjuje upokojeni vezist. Morda je zaradi dejstva, da Espanyol praviloma ne blesti proti Realu ‒ nazadnje je v Madridu izgubil z 0:6, belemu baletu pa na 14 od zadnjih 18 medsebojnih obračunov ni zabil niti gola ‒ Zidane tudi lažje oslabil moštvo oziroma odpočil nekatere nosilce. Kljub temu opozarja, da je Espanyol pod vodstvom nekdanjega realovca Quiqueja Sancheza Floresa v zadnjem času obrnil rezultatsko krivuljo navzgor. "Jutrišnja tekma je proti nasprotniku, ki je v zadnjem času dosegal dobre rezultate in vemo, kako težka tekma bo spet ta. A enako je vsak konec tedna, vsake tri dni. Osredotočeni smo," je še povedal Zidane, ki meni, da poraz Barcelone proti Paris Saint-Germainu (0:4) v Ligi prvakov ne bo vplival na bitko za naslov: "Za nas se ne bo spremenilo nič. Ne gledamo drugih moštev, gledamo le tisto, kar počnemo sami. Videli smo zelo močen PSG in malce manj močno Barco, nič drugega. A v nogometu moraš vedno odigrati povratni dvoboj. Vsi vemo, da je Barca zelo dobra ekipa, ki ji lahko še vedno uspejo nekatere reči v tem tekmovanju."