Zidane: Pozimi ne bo odhodov, kvečjemu ...

Zagotavljam vam, da v zimskem premoru ne bo odhodov. Kvečjemu se lahko nadejamo novemu prihodu. Nikoli se ne ve ... Pustimo času čas, sam sem izjemno zadovoljen s kadrom, s katerim razpolagam. Zinedine Zidane, trener madridskega Reala

Zinedine Zidane je v zadnjem času pod velikim pritiskom. Njegovo moštvo, aktualni evropski klubski prvak iz španske prestolnice, ne igra na pričakovani ravni. Natančneje povedano, še avgusta je kazalo na popolno prevlado belega baleta tudi v novi sezoni španske la lige in prav tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, a so se karte že v zgodnji jeseni močno premešale.



"Kot aktiven nogometaš sem doživel marsikaj, številne vzpone in padce, zato me vse skupaj, kar se dogaja v zadnjem času z moštvom, ki ga vodim s trenerske klopi, niti malo ne preseneča. Lagal bi, če bi dejal, da sem zadovoljen s trenutnim stanjem, a se počasi le dvigamo v formi. Sicer to še vedno ni tisti pravi Real Madrid, toda sezona je še zelo dolga," je v obsežnem pogovoru za ugledni španski časnik AS uvodoma dejal prvi mož strokovnega vodstva pri madridskem Realu, ki se zaveda, da se na stari slavi ne dá živeti.



"Nikoli nisem iskal izgovorov za slabše igre svojega moštva. Vsakdo ima pravico do svojega pogleda, mnenja, če želite. Dejstvo je, da smo v tem trenutku v primanjkljaju s točkami v la ligi, a kot sem že dejal, mrtve bomo šteli ob koncu meseca maja, ko se bodo delile lovorike. Ne bežim od svojega dela odgovornosti, vendar verjamem, da bomo v pravem trenutku znova v želeni formi," se ni dal sprovocirati 45-letni nekdanji francoski virtuoz na klopi belega baleta.





Trener aktualnih evropskih klubskih prvakov Zinedine Zidane si želi znova videti skupaj na delu trojec Bale-Benzema-Ronaldo. (Foto: AP)

Tehnologija bo prej ali slej nujna, odhodov pozimi ne bo



Minuli konec tedna je v španskem prvenstvu postregel z nekaj kontroverznimi odločitvami sodnikov, predvsem je odmeval 'škandal' na Mestalli, kjer je bila Barcelona vidno oškodovana za povsem regularen zadetek Lionela Messija, medtem ko naj bi bili galaktiki na Santiago Bernabeuu deležni nemalo pomoči s strani arbitrov na poti do težko prigarane zmage nad Malago (3:2). Je naposled napočil čas za uvedbo tehnologije tudi v tamkajšnjem klubskem nogometu?



"Menim, da nisem kompetentna oseba za odgovor na to vprašanje. Zinedina Zidana zanima zgolj in samo njegovo moštvo. Ne razumem, zakaj bi se moral ubadati še s tem. Prepričan sem, da imamo na Španski nogometni zvezi dovolj usposobljenega kadra, ki se bo znal 'pozabavati' s tovrstnimi zadevami. Drži pa, da bomo morali nekega dne tudi v španskem klubskem nogometu iti v korak s časom," je ostal previden Zidane, ki je na vprašanje o morebitnih odhodih oziroma prihodih v zimskem premoru povedal: "Zavzemal se bom za to, da odhodov ne bo. Kvečjemu se lahko zgodi, da bomo pozdravili kak nov obraz. V klubu imamo osebe, ki so zadolžene za finančne zadeve, sam pa sem zelo zadovoljen z igralskim kadrom, s katerim razpolagam. Slišim, da Real išče novega napadalca in vratarja ... Naj se kar govori in natolcuje, mi znotraj Realove slačilnice poznamo pravo resnico," je ob koncu nekoliko zbodel novinarja AS-a Zidane.