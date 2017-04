Zidane pričakuje 'trpljenje do konca', Pique zbada: 'Točke lahko izgubiš tudi v Malagi. Kljub komentarjem ...'

Marcelo je bil na Bernabeuu tokrat uspešnejši z nogami kot z rokami. (Foto: AP)

Malaga je z zmago nad Barcelono v zaključku tega prvenstva že razveselila Real Madrid, klub, ki ga vodi legendarni vezist kraljevega kluba Michel pa bo imel celotno Primero Division v rokah tudi v zadnjem krogu, ko na obalo na najverjetneje odločilni obračun sezone prihaja Real. Tekma že zdaj buri duhove, ker so v Kataloniji prepričani, da bo Michel "prepustil" zmago belemu baletu, situacije pa ni prav nič pomiril sporni tvit lastnika Malage, ki je državne prvake označil za izmečke. Izjave šejka Abdullaha Al-Thanija, zaradi katerih bo moral najverjetneje odgovarjati tudi na sodišču, so seveda naletele tudi na odziv enega spletno najaktivnejših športnikov, branilca Barcelone Gerarda Piqueja. "Blaugrana" je v soboto lažje od pričakovanj slavila na mestnem derbiju z Espanyolom (3:0), dva gola je prispeval Luis Suarez, bolj kot konec Urugvajčeve strelske suše pa so v španskih medijih po tekmi odmevale Piquejeve izjave. Na vprašanje, če verjame, da bo Realu v zaključku La Lige še zdrsnilo, je odvrnil: "Točke lahko izgubiš na vseh igriščih, tudi na igrišču Malage, kljub vsem komentarjem ... Lahko izgubiš točke na vseh igriščih." Ob vprašanju, če verjame v Malago, je postregel zgolj z enigmatičnim nasmeškom, je poročal madridski AS. Pique je o situaciji na lestvici še povedal: "Malo je še ostalo, a tam bomo do konca La Lige. Pogleda na lestvico je enak kot pred 24 urami. S tekmo manj, a z upanjem, ker imajo težji razpored. Nisem gledal tekme z Valencio, mi moramo zmagati. Povsod lahko izgubiš točke. "Zabavam se, ko pridem sem, ta stadion mi je najbolj všeč skupaj s tistim od Real Madrida. Žaljivke? Že velikokrat sem govoril o tem, a se še naprej dogaja. Ni na meni, da odločam o tem, če bi jih morala La Liga kaznovati. Gre za manjšino, večina Espanyolovih ljudi je uglajena. Poznam veliko 'papagajev' (vzdevek kluba, op. a.) izven igrišč in jih zelo spoštujem."

Ronaldo je z glavo zadel za vodstvo Reala, nato pa je zapravil strel z bele pike. (Foto: AP)

Real je navijačem na Santiagu Bernabeuu v soboto popoldne pripravil nov vrtiljak čustev in dramatičen zaključek, v katerem je zmago belemu baletu po golu in zapravljeni enajstmetrovki Cristiana Ronalda prinesel branilec Marcelo. Trener Zinedine Zidane je zadovoljno ugotavljal, da lahko pri Realu v vsakem trenutku zadane kdorkoli, kraljevi klub pa tudi v primeru remija in treh zmag še vedno čaka državni naslov, prvi po letu 2012. "Bolj smo trpeli od pričakovanj, čeprav smo vedeli, da bo težko," je po zmagi nad vedno neugodno Valencio (2:1), ki je že znala presenetiti na Bernabeuu, dejal Zidane. "Ko ne zabiješ drugega gola, lahko zabijejo oni ... A rezultat je zaslužen. Trdo smo delali in vložili veliko energije. To je bilo pomembno za skupino. Bolj bi mi bilo všeč, če bi prej odločali tekme, a vemo, da lahko zabijemo v katerem koli trenutku prek katerega koli igralca. Danes je to uspelo nekomu od zadaj. Marcelo in Dani (Carvajal) sta med tremi ali štirimi najboljšimi bočnimi branilci na svetu. Bolj kot običajno sta sodelovala v napadu in to je plus za ekipo. Občinstvo je začutilo, da potrebujemo potisk in se odzvalo na najboljši način. 30 minut smo se ustavili, bili zelo zbiti nazaj. Toda publika nas je ponesla do drugega gola. To ima ta klub. Proti ekipam, ki ne igrajo več za nič, je težko, še bolj pa, ko igrajo z nami. A izgovoriv ni. Tako je. Trpeli bomo do konca."