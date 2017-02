Kanal A in VOYO: Zidane: V največjem klubu na svetu nadaljuje nogometno zgodbo, ki vsebuje tudi italijanska poglavja

"Grb na dresu mi ne zagotavlja ničesar. Moraš se boriti, saj je Liga prvakov dolgo in naportno tekmovanje. Zavedamo se, da lahko zmagujemo če se borimo vse od začetka do konca," je povedal Zidane. (Foto: AP)

Tekmo osmine finala Lige prvakov med madridskim Realom in Napolijem bomo 15. februarja prenašali na Kanalu A in VOYO ob 20.35.

Na stadionu Santiago Bernabeu je vse v znamenju večernega dvoboja med madridskim Realom in italijanskim Napolijem. Galaktiki, ki so po zmagi nad Osasuno ohranili prvo mesto v španski Primeri Division se dobro zavedajo težavnosti dvoboja, kljub temu pa si želijo prekiniti zmagovalni niz Italijanov, ki niso izgubili že na zadnjih 18-ih tekmah. Kot zadnja je na Stadionu San Paolo premoč nogometašem v sinjemodrih dresih morala priznati Genoa. "Želim se osredotočiti le na dogajanje na zelenici. Napoli ima prav takšne možnosti kot mi. Vemo, da lahko škodimo nasprotni ekipi, prav tako pa tudi oni lahko povzročijo probleme nam. Mi smo pripravljeni in prav to je najbolj pomembno," je na novinarski konferenci povedal Zinedine Zidane, ki se zaveda, da jih čaka težek boj za uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja. Prav zato se bodo lotili vsake tekme posebej, korak za korakom: "Vsaka ekipa si želi osvojiti trofejo, vendar je do vrha zahtevna in težka pot. Mi smo v dobri formi, prav tako so se v ekipo vrnili poškodovani igralci." Zadnjo vrsto bosta po poškodbi okrepila Dani Carvajal in Marcelo, ki je že nastopil na zadnji tekmi proti ekipi z repa španske lestvice. Francoz je sicer pred tekmo Lige prvakov pohvalil tehnično dobro podkovane igralce nasprotnega moštva, taktiko in intenziteto igre. "In kako se bomo zoperstavili temu? Koncentracija je ključ do zmage," verjame Zidane, ki se je ob tem spomnil tudi svoje petletne nogometne poti pri italijanskem Juventusu: "Ob prihodu v Italijo sem bil mlad, zato menim, da je to veliko pripomoglo k moji nogometni rasti. V Juventusu je bilo pomembno izstopati in biti zanesljiv vse do zadnje minute. Sedaj sem del največjega kluba na svetu in zgodba se nadaljuje. Še vedno rastem, tako osebnostno kot trenersko." Ekipi se je kljub špekulacijam po tekmi z Osasuno, ki so zaokrožile po spletu pridružil tudi zvezdnik belega baleta Cristiano Ronaldo, ki je zadnji trening pred dvobojem že preživel s soigralci, zato pa na klopi ne bo že dolgo poškodovanega Garetha Balea, ki se je ekipi sicer že pridružil na nedeljskem treningu. "Je v dobri formi, saj je dobro okreval. Na voljo za okrevanje je imel tri mesece, zato moramo pričeti počasi," je na vprašanje o poškodbi Valižana odgovoril Zidane, ki Bala še ni uvrstil v moštvo za tekmo proti Napoliju.

Madridčani bodo morali biti pozorni predvsem na kapetana gostov Mareka Hamšika, ki ga od klubskega rekorda loči le še šest zadetkov. Rekord je pred desetletij postavil legendarni Diego Armando Maradona. "On je najboljši igralec v nogometni zgodovini. Vesel sem, da si bo ogledal tekmo v Madridu. Hvala bogu, da ne igra," je z nasmehom na obrazu novinarjem pojasnil Luka Modrić, ki prav tako ne skopari komplimenti na račun italijanskega tekmeca: "Napoli je dobra ekipa, tako na sredini igrišča kot tudi v napadu. To bo težka tekma." Čeprav so si Madridčani po izpadu iz španskega kraljevega pokala že nekoliko opomogli, grenkoba ob tem ostaja, kljub temu pa se bodo hrvaški reprezentant in soigralci morali osredotočiti na prihodnje tekme in pozabiti na boleč poraz. "To je drugo tekmovanje. Moramo gledati v prihodnost. Napoli je odlična ekipa, vendar mi imamo prednost domačega igrišča. Upam, da se ne bomo naredili napake," je še povedal Modrić, ki se že veseli vrnitve poškodovanih igralcev, na treningih pa se jim je pridružil tudi Bale, ki so ga soigralci še kako pogrešali na zelenici. Deljenje pravice na tekmi so zaupali slovenskemu sodniku Damirju Skomini, ki bo že osmič sodil kraljevemu klubu v elitnem evropskem tekmovanju.