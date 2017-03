Tabor Barcelone (in Villarreala) dobil odgovor Zinedina Zidana: 'Moji igralci spoštujejo sodnike'

Legendarni "Zizou" (na fotografiji) pravi, da je Real vedno spoštljiv do ostalih. (Foto: AP)

Predsednik Villarreala Fernando Roig je po porazu z Real Madridom v nedeljo govoril o darilih, s katerimi naj bi domači stadion rumene podmornice zapuščali člani sodniške ekipe. Nekdanji klub slovenskega reprezentanta Bojana Jokića je imel številne pripombe nad predstavo delivcev pravice, ki so tudi s sporno dosojeno enajstmetrovko, izvedel jo je Cristiano Ronaldo, pripomogli k temu, da se je zaostanek belega baleta iz 0:2 spremenil v zmago s 3:2, ki jo je z golom potrdil rezervist Alvaro Morata. Roigove besede so s tistimi, ki jih je na Twitterju objavil branilec Barcelone Gerard Pique, poskrbele za val odzivov, ki se je razlil tudi po torkovi novinarski konferenci Realovega trenerja Zinedina Zidana. "Če ljudje vedno pretiravajo, ko gre o Realu? Da, jasno je, ne le jaz, o sodnikih pa ne bi sodil. Tako kot moji igralci, ki zelo spoštujejo delo sodnikov," je bil poln hvale na račun varovancev nekdanji vezist Reala in francoske reprezentance:

"Imam spektakularno slačilnico, ko gre za te zadeve, želijo si le opraviti dobro delo. Lahko pa razumem, da ujeziš veliko ljudi. Sem pa zelo ponosen na moje igralce, ker zelo spoštujejo sodniško ekipo in vse, kar jih obkroža. Z njimi sem do smrti. O izjavah (po tekmi z Villarrealom, op. a.) pa ne bi. Vsak ima lahko svoje mnenje. Lahko pa rečem, da se s temi izjavami ne strinjam. Pomembni so mi moji igralci, ki so spektakularni, spoštljivi, profesionalni in zelo so dobri. Pique? Vsi lahko imajo mnenje. Nihče tega ne more preprečiti, a to ni res. Kar počnemo, počnemo na zelenici in ponosen sem na moje igralce, ker spoštujejo sodnike. Želimo zabavati ljudi. Madrid je bil vedno profesionalen in spoštljiv do nogometa. Če pa govorijo ..."

Pique se bo zaradi svojih zapisov bojda moral uradno zagovarjati, grozi mu namreč kazen vodstva tekmovanja. (Foto: AP)

Zidana in varovance pred povratno tekmo z Napolijem v osmini finala Lige prvakov (prenos 7. marca ob 20.30 na Kanalu A in VOYO) čakata še dve preizkušnji v Primeri Division, najprej z Las Palmasom in nato še z Eibarjem. Francoz si želi predvsem večje zbranosti v vrstah svojega moštva, ki je precej popustilo v primerjavi z začetkom sezone. "Do začetka januarja nismo izgubili nobene tekme, a v eni sezoni je veliko trenutkov, v katerih ti ne gre dobro. Pod pritiskom smo vsak dan," še pravi Zidane. "Včasih nisi stoodstoten, to je del nogometa in to se bo vedno dogajalo. Enostavno pa moraš ohraniti zbranost, da bi preprečil napake. Moti se lahko vsak trener. Moram prenesti svoje zaupanje na igralce. Pritisk je neizbežen. Ko mu gre dobro, ga hvalimo (Keylorja Navasa, op. a.), ko pa naredi napako, je tarča kritik. Od tu pa do konca sezone v svoje igralce zaupam tristoodstotno."