Ibrahimović v končnici poskrbel za prvo trofejo rdečih vragov v letu 2017, Mourinho kot prvi z lovoriko v krstni sezoni

Ibrahimović je z dvema goloma bil glavni junak finala na Wembleyju. (Foto: AP)

Rdeče vrage je v vodstvo popeljal Zlatan Ibrahimović v 19. minuti, vodstvo pa je v 38. minuti povišal Jesse Lingard, ki je izkoristil podajo Marcosa Roja. Ko je že kazalo, da imajo nogometaši Manchestra Uniteda lepo prednost in nadzor nad dogajanjem na zelenici, je pičil italijanski napadalec Manolo Gabiaddini. Ta je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa zatresel mrežo rdečih vragov. V drugem polčasu je hitro izenačil Gabbiadini, ki je mrežo varovancev Joseja Mourinha zatresel z iznajdljivim strelom po izvajanju kota svetnikov. Stvari je 'na svoje mesto' postavil Ibrahimović in to v 87. minuti tekme, ravno ko je na zelenici znova prevladoval Southampton. Švedski napdalec je z neposredne bližine z glavo izkoristil podajo Andreja Herrere in rdečim vragom priboril prvo lovoriko v koledarskem letu 2017. To je druga lovorika za Joseja Mourihna na klopi rdečih vragov, potem ko so nogometaši Manchester Uniteda dobili superpokal avgusta 2016. Zanimivo: Mourinho tako ostaja neporažen v finalih angleških pokalov. Če izvzamemo superpokalno lovoriko, je Portugalec postal prvi trener na klopi rdečih vragov, ki mu je že v prvi sezoni uspelo osvojiti lovoriko. Za Mourinha je sicer to že četrti ligaški pokal, s čimer se je izenačil s Sirom Alexom Fergusonom in Brianom Cloughom.

Finale ligaškega pokala:

Manchester United - Southampton 3:2 (2:1)

Ibrahimović 19., 87., Lingard 38.; Gabbiadini 45+1., 48