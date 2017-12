Zlatko Zahović ekskluzivno za POP TV: Z Milaničem v naslednjih štirih letih vnovič v Ligo prvakov

Obračun 6. kroga v skupini E Lige prvakov med Mariborom in Sevillo si lahko v neposrednem prenosu na POP TV in VOYO ogledate v sredo, 6. 12. 2017 od 20. ure naprej.

V štajerski prestolnici vre od zadovoljstva in dobre volje. Športni direktor vijoličastih Zlatko Zahović je namreč dan pred zadnjim dvobojem letošnje jeseni v elitni Ligi prvakov s špansko Sevillo ponosno oznanil novico o podaljšanju pogodbe s trenerjem in prijateljem Darkom Milaničem vse do leta 2021.



To je le ena od številnih potez 46-letnega nogometnega delavca, s katero je vnovič dokazal svoje mojstrstvo in obenem potrdil, da mu na tej ravni ni para v slovenskem klubskem nogometu. "Podaljšanje pogodbe z našim trenerjem je bila ena od prioritet pred zaključkom prvega dela sezone, ki nam je prinesla številna zadovoljstva. Ne smemo pozabiti, daj Maribor v zadnjih treh letih kar dvakrat nastopil v Ligi prvakov, kar je podvig nad podvigi. Ob tem pa velja še kako poudariti, da smo si za enega od glavnih ciljev začrtali, da skušamo držati točkovni stik z Olimpijo v slovenskem prvenstvu. To name je več kot uspelo, zato moramo in smo zadovoljni," je našemu novinarju Tadeju Vidrihu v ekskluzivnem pogovoru za POP TV uvodoma zaupal športni direktor Maribora.





Športni direktor vijoličastih Zlatko Zahović si zadovoljno mane roke po podpisu nove pogodbe s trenerjem Darkom Milaničem, s katerim želi v lov na novo Ligo prvakov. (Foto: Damjan Žibert)

Marcos Tavares je klubska legenda, ki bo še trajala



Druga svetla točka mariborske zgodbe o uspehu je nedvomno legendarni kapetan Marcos Tavares, za katerega Zlatko Zahović rad pravi, da je "lokomotiva, ki pelje voz v nove zmage". "Marcos je naša gonilna sila, neverjeten profesionalec in osebnost, zaradi česar traja tako dolgo. Prepričan pa sem, da je pred njim in vsemi nami še veliko lepih trenutkov in zadetkov v vijoličastem dresu."



Sevilla v Ljudskem vrtu še ni zmagala



O zadnji elitni preizkušnji proti Sevilli je najboljši strelec slovenske nogometne izbrane vrste govoril s pozitivnimi občutki. "Že dejstvo, da Sevilla še ni zmagala v Ljudskem vrtu, pove ogromno. To se pravi, da Maribor zmore in lahko prekriža načrte tudi tako odličnemu moštvu. S pomočjo naših izjemnih navijačev smo sposobni presenetiti tudi Špance," Zahović verjame v uspešen zaključek v Ligi prvakov.