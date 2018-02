Zmaga rdečih vragov za četrtfinale pokala: Dvojček Lukakuja odnesel Huddersfield

Manchester United je v osmini finala angleškega pokala gostoval na Kirklees stadionu, na katerega rdeči vragi nimajo lepih spominov. V prvem delu angleškega prvenstva so namreč prav na tem stadionu z 2:1 izgubili proti domačemu moštvu Huddersfieldu.

Številni nogometni strokovnjaki so prepričani, da je prav Sanchez tisti, ki je spodbudil igro Romela Lukakuja. (Foto: AP)

Po porazu proti Newcastlu na zadnji tekmi Premier League se je Jose Mourinho odločil za nekaj sprememb v postavi, mesto v vratih je namesto Davida de Gea zasedel Sergio Romero, prav tako v Huddersfield ni odpotoval Antonio Valencia, zaradi bolezni pa je tekmo preko malih zaslonov spremljal tudi Paul Pogba. Slednji naj bi se sicer zapletel v prepir s portugalskim nogometnim strokovnjakom, kar pa je Mourinho pred tekmo glasno zanikal.

Vse špekulacije o odhodu francoskega vezista, pa je že v uvodnih minutah zasenčil zadetek Romela Lukakuja, slednji je izkoristil podajo Juana Mate, prehitel domačo obrambo in poslal žogo za hrbet vratarja Jonasa Lossla. Kljub zadetku Belgijca v 3. minuti pa je ritem na zelenici narekovala domača enajsterica, ki je bila v prvem delu prvega polčasa dosti bolj nevarna od gostov. Huddersfield si je priigral več kot dvotretjinsko posest žoge na zelenici, vendar pa kljub pritisku nikakor ni našel recepta za vražjo obrambo in čuvaja Romera.

Juan Mata je proti koncu prvega polčasa zatresel mrežo, vendar je sodnik zadetek razveljavil. (Foto: AP)

Proti koncu prvega polčasa so se gostje le prebudili in v sodnikovem podaljšku kar dvakrat zatresli mrežo domačih, vendar pa je sodnik oba zadetka razveljavil. Prvič je sicer mrežo zatresel Juan Mata, ki je ugnal domačega čuvaja mreže in potisnil žogo v prazno mrežo, VAR tehnologija pa je pokazala, da se je znašel v prepovedanem položaju. Tri minute kasneje pa se je v tem znašel še Nemanja Matić, ki je izkoristil prosti strel Alexisa Sancheza in premagal Lossla. Vragi so se tako morali pred koncem prvega dela zadovoljiti zgolj z minimalnim vodstvom.

Tudi v drugi polčas so bolje vstopili gostitelji, ki so si z napadalno igro prislužili prosti strel, ki pa ga niso znali izkoristiti, tako so se gostje maščevali s protinapadom, ki ga je v zadetek s hitrim tekom pretvoril Lukaku. Po prejetem zadetku se je igra Huddersfielda umirila, ritem na zelenici so narekovali vragi, njihovo nadvlado pa so domači le s težavo prekinili. Rezultat se tako vse do konca ni spremenil in Mourinhova četa si je zagotovila napredovanje v četrtfinale angleškega pokala.

Izid:

Huddersfield – Manchester United 0:2 (0:1)

Lukaku 3., 56.