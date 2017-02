Zmaji niz pripravljalnih tekem na turških tleh zaključujejo z remijem proti Ukrajincem

Olimpija z dvobojem proti ukrajinskemu prvoligašu zaključuje niz pripravljalnih tekem na turških tleh. (Foto: NK Olimpija Ljubljana)

Zadnja pripravljalna tekma na turških tleh se je za zmaje končala z neodločenim izidom. V prvem polčasu proti Vorskli Poltavi sta najlepši priložnosti za zadetek zapravila Dorian Babunski v 5. minuti in Branko Ilić 14.minut kasneje, v obeh primerih pa se je izkazal ukrajinski vratar. V drugem polčasu je vrsto zmajev razredčil drugi rumeni karton, ki ga je prejel Mario Jurčević, vendar pa je s sodniškim dovoljenjem v igro vstopil Ricardo Alves. V drugem polčasu je Olimpija še stopnjevala pritisk, kljub temu pa ni uspela zatresti mreže nasprotnega moštva. Še najbližje je bil mladi David Tijanić, vendar pa so njegov poskus z golove črte še pravočasno uspeli izbiti ukrajinski branilci. Mladenič velja za veliki talent slovenskega nogometa in se je do sedaj izpolnjeval v mlajših selekcijah: "Največja razlika med mladinsko in člansko konkurenco je med drugim tudi v tem, da se prag bolečine v različnih situacijah močno zviša. Čeprav v fizičnem smislu še nisem popolnoma razvit, sem se tekom priprav naučil postaviti zase, dobivati dvoboje s fizično močnejšimi soigralci, pri čemer mi nemalokrat priskoči na pomoč moje tehnično znanje, s katerim skušam prikriti nekatere slabosti." Zmaji so narekovali ritem na igrišču, zato z remijem sicer niso najbolj zadovoljni. Več odobravanja pa je prejela prikazana napadalna igra, ki jim bo na derbiju Prve Lige proti Mariboru prišla še kako prav.

Izid:

Olimpija ‒ Vorskla Poltava 0:0

Prva postava: Vodišek; Jurčević, Ilić, Zarifović, Baskera; Novak, Tijanić; Abbass, Vorotović, Turkuš; Babunski.