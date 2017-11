Zmaji z odličnim Kronavetrom sredi Ljudskega vrta potrdili uvrstitev v polfinale slovenskega pokala

Uvodnih 20 minut povratne četrtfinalne tekme slovenskega pokala med največjima rivaloma je pripadel vijoličastim, ki so v igro krenili odločeni vrniti zeleno-belim za visok poraz na prvi tekmi v Ljubljani, kjer so varovanci nadarjenega hrvaškega strokovnjaka Igorja Bišćana kar trikrat poslali žogo za hrbet nespretnega in nemočnega Matka Obradovića.



Mariborčani so si želeli zgodnjega zadetka, ki bi jim omogočil popoln napad na rezultatski preobrat. ta je prišel že v 15. minuti po napaki ljubljanskega kapetana Branka Ilića na sredini igrišča, kjer je žogo ob poskusu podaje prestregel borbeni Damjan Bohar in z natančno globinsko podajo našel Gregorja Bajdeta, kateremu s približno 10-ih metrov ni bilo težko premagati gostujočega čuvaja mreže Aljaža Ivačiča. Ljudski vrt je prvič skočil na noge, toda nadaljevanje obračuna v 1. polčasu je prinesel boljšo Olimpijo, ki je iz minute v minuto postajala nevarnejša. Tako je Denis Klinar v 20. minuti prodrl po desni strani in lepo podal v sredino, kjer je do zaključnega strela prišel hitronogi Issah Abass, a je bil Jasmin Handanović na pravem mestu. Issah Abass je v 30. minuti izvedel samostojen prodor po levi strani, kjer se je na robu kazenskega prostora Maribora otresel svojega 'čuvaja' Martina Milca, a je bil strel preslab za kaj več kot rutinirano obrambo 39-letnega Ljubljančana v vijoličastem dresu.





Izkušeni vezist Rok Kronaveter je znova postregel z odlično igro in z zadetkom v Ljudskem vrtu prispeval levji delež k uvrstitvi zmajev v polfinale slovenskega pokala. (Foto: Damjan Žibert)

Nov zadetek odličnega Kronavetra



Najlepšo priložnost za izenačenje v prvem polčasu so Ljubljančani zapravili v 40. minuti, ko je po prodoru Klinarja in podaji v prazen prostor do strela prišel Andres Vombergar, Handanović je žogo odbil naravnost na noge Abassu, ki je s peto podaljšal do Daria Čanađije, slednji je sicer meril natančno v levi spodnji kot domačih vrat, toda znova se je z lepim posredovanjem izkazal Handanović, ki je s skrajnimi močmi žogo odbil v kot. Ko je že kazalo, da bodo Marinorčani na odmor odšli z zadetkom prednosti in upanjem v popoln preobrat v drugem polčasu, so za izenačujoči zadetek zmajev poskrbeli Abass, Vombergar in Rok Kronaveter. Slednji je po visokem predložku argentinskega Slovenca prišel do strela, žoga pa je zadela v hrbet nesrečnega Damjana Boharja, spremenila smer in končala v domači mreži.



Začetek drugega polčasa je poskrbel za dvojno menjavo stratega vijoličastih Darka Milaniča, ki je v slačilnici pustil Dareta Vršiča in Marcosa Tavaresa, namesto katerih sta na zelenico Ljudskega vrta stopila Valon Ahmedi in Jasmin Mešanović. Slednji je moral v 80. minuti zapustiti igro zaradi poškodbe rame, tako da so aktualni državni prvaki zadnjih 12 minut igrali z igralcem manj. Bišćan je v nadaljevanju tekme v igro poslal Nika Kapuna, Stefana Savića in Leona Benka, pri vijoličastih pa je vstopil še Martin Kramarič namesto Damjana Boharja. Zeleno-beli so držali vajeti igre trdno v svojih nogah, končnih 1:1 pa je bilo dovolj za potrditev uvrstitve v polfinale slovenskega pokala. Kapetana Ilića in druščino do konca jesenskega dela čakata še dva prvenstvena obračuna z Domžalami v gosteh in Celjem doma.



Pokal Slovenije, četrtfinale, povratna tekma:

Maribor - Olimpija 1:1 (1:1)

Strelca: 1:0 - Bajde (15.), 1:1 - Kronaveter (44.).



Začetni postavi:

Maribor: Handanović, Milec, Billong, Uskoković, Viler, Kabha, Vrhovec, Bajde, Vršič (46. - Ahmedi), Bohar (69. - Kramarič), Tavares (46. - Mešanović).

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Tomić, Čanađija, Klinar, Kronaveter (71. - Kapun), Issah (77. - Savić), Vombergar (84. - Benko).

Glavni sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)