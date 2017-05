ŽNK Olimpija po drami do prvega naslova prvakinj

Ljubljančanke se veselijo premiernega naslova državnih prvakinj. (Foto: NZS)

"Trener v tem hipu ni pomemben – bistvena so dekleta, ki so celo leto garale za tole. Resnično jim privoščim ta naslov. Na treh tekmah so bile boljše, a rezultat tega ni pokazal. Danes, ko je bilo to najbolj potrebno, pa se je izšlo," je po tekmi za uradno spletno stran NZS povedal trener Olimpije Tomaž Upelj, ki se je razveselil uspeha svojih varovank. Olimpija ni začela, kot so si to želeli njeni navijači in pristaši. Pomurke so na polčas odšle s prednostjo 1:0, po prestreženi podaji je do žoge prišla Manja Rogan (17. minuta) in dosegla gol. "Tudi mi smo imeli svoje možnosti, a je bila domača vratarka Frasova na mesto. Obranila je tri, štiri naše izvrstne strele," je vratarko Pomurk pohvalil tudi Upelj. V 65. minuti je ŽNK Teleing GMT Beltinci vodil 2:0, zadela je hrvaška reprezentantka Monika Conjar. V zadnjih 20 minutah pa se je zgodil preobrat. Sara Makovec je v 18. in 70. minuti dobila rumen karton, zato je morala z igrišča. "Imele smo dobljeno tekmo in osvojeno prvenstvo. Menim, da se je prelom zgodil z izključitvijo in drugim rumenim kartonom Sare Makovec. Preveč smo se potegnili na svojo polovico. Potem pa je prišla zadnja sekunda, ko jim je uspelo zadeti in osvojiti prvenstvo," je zadnjih 20 minut srečanja opisala trenerka Pomurk Nuša Ladinek. "Šele ko smo bil iz igralko več, smo se spravili v dir. Skušali smo za vsako ceno nadoknaditi zaostanek. Izšlo se nam je," je za uradno spletno stran krovne nogometne zveze povedal Upelj. Urška Žganec je v 75. minuti znižala na 2:1, Jelena Čubrilo je minuto za tem poravnala na 2:2. V 94. minuti pa je prav srbska igralka odločila zmagovalca in prvaka.