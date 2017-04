Znova prihaja čas za poslovno-nogometno zabavo

V soboto bo namreč napočil čas za prve letošnje boje v Poslovni ligi NZS Štajerska, kjer v sezoni 2016/2017 sodeluje 14 moštev, že dan kasneje pa bodo s prvimi obračuni po prestavitvi pričeli tudi na Obali.

Mreženje, rekreacija, team building, zabava, kanček tekmovalnosti – novo dozo tega že nestrpno pričakujemo v Slovenski Bistrici, kjer se bo na tamkajšnjem stadionu štajersko gospdoarstvo po mesecu oktobru minulega leta znova združilo na nogometnem igrišču.



Na Štajerskem so trenutno v vodstvu v taboru Pocinkovalnice, na Oblai pa v moštvu Lame – Titus Dekani, a prvenstvo je še dolgo in boj za zmagovalca je seveda še povsem odprt.

Kmalu tudi predstavitev poslovnih nogometnih reprezentanc

Pred poletjem bodo organizatorji Poslovne lige NZS, kjer sodeluje tudi medijska hiša Pro Plus, predstavili tudi regijske Poslovne reprezentance, katerih namen je predvsem povezovanja med udeleženci v Poslovni ligi NZS, pa tudi promocija rekreacije in pozitvnega, do športa naklonjenega gospodarskega okolja. Reprezentance bodo sestavljali vodilni predstavniki in zaposleni iz podjetij ter organizacij, ki v letošnji sezoni sodelujejo v tem projektu.