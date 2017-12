FOTO: Žreb nogometnega mundiala osrečil Hrvate in Srbe: prvi v skupini z Messijem, drugi pa z Neymarjem

Festivalna dvorana Kremlja v Moskvi je bila spektakularna kulisa za žreb prihajajočega svetovnega prvenstva, ki ga bo junija in julija prihodnje leto gostila Rusija. Nogometaši, tako bivši kot še vedno aktivni, so se skupaj s funkcionarji ter selektorji vseh 32 držav udeleženk zbrali v ruski metropoli, kjer je prireditev z govorom odprl predsednik Rusije Vladimir Putin. Dejal je, da njegova domovina "že nestrpno pričakuje" začetek mundiala, prepričan pa je, da bodo ekipe gledalcem prikazale "odličen nogomet". Rusi bodo, tako Putin, "naredili vse za grandiozen športni dogodek", ki da bo "še bolj povezal nogometno družino".

Ruski predsednik Vladimir Putin (desno) in predsednik Fife Gianni Infantino med uvodnim nagovorom. (Foto: AP)

Za uvodni nagovor v ruščini je topel aplavz dobil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. Švicarski funkcionar je izrazil prepričanje, da bodo vsi obiskovalci v Rusiji našli "toplo gostiteljico", zahvalil se je tudi predsedniku Putinu in ruski vladi. Po prvi glasbeni točki, pevka Alsou je zapela pesem, ki so jo napisali posebej za petkov žreb, je pokal za naslov svetovnega prvaka svečano prinesel legendarni Miroslav Klose, ki je osvojitev naslova na zadnjem mundialu v Braziliji kronal še z osvojenim nazivom najboljšega strelca svetovnih prvenstev. Pred začetkom žreba, ki ga je "nadziral" nekdanji angleški reprezentant Gary Lineker, so Rusi svetu predstavili tudi svojih tradicionalni ples in noše. Linekerju so na odru pri žrebanju pomagale številne nogometne legende, kar sedem svetovnih prvakov, med njimi Gordon Banks, Diego Maradona, Laurent Blanc, Cafu in Fabio Cannavaro, domačine pa je predstavljal Nikita Simonjan.

Rusi, ki so jih s posebej obarvano kroglico namenoma izžrebali prve, so pristali v skupini A, medtem ko so branilci naslova Nemci na nasprotnike čakali v skupini F. Rusi so za družbo v prvi skupini nato dobili prve svetovne prvake Urugvajce, Španci pa so po zaslugi Maradone, ki je žrebal iz bobna druge jakostne skupine, pristali v skupini B s Portugalci, Marokom in Iranom. Bolj zadovoljni so bili z žrebanjem argentinske legende Francozi, ki jim je Maradona namenil Peru, Dansko in Avstralijo, manj pa Hrvati, saj jih je legendarna desetica združila z Argentinci, nato pa so iz tretjega bobna kockasti skupaj z gavči pričakali še navdušujoče Islandce. Skupino je zaokrožila še ena močna ekipa Nigerija. Savdska Arabija je bila ena od srečnic žreba, saj bo odigrala otvoritveno tekmo mundiala na moskovskem stadionu Lužniki, z domačini pa se bo udaril tudi Egipt.

Veliko več sreče so imeli Brazilci, ki so iz drugega bobna dobili Švicarje, iz tretjega pa Kostaričane. Skupino so zaokrožili Srbi, ki so torej lahko zadovoljni z žrebom bolj kot njihovi največji rivali Hrvati. Tudi branilci naslova Nemci se ne morejo pritoževati s skupino F, v kateri se bodo najprej udarili z Mehiko, nato pa še s Švedsko in Južno Korejo. Zgolj dve na papirju "močni" ekipi ima tudi skupina G z nosilko Belgijo, "večno poraženko" največjih tekmovanj Anglijo, Tunizijo in debitantko Panamo. Poljaki so kot nosilci v zadnji skupini H za nasprotnike dobili Senegal, Kolumbijo in Japonsko.

Žreb skupinskega dela SP 2018 v Rusiji:

Skupina A: Rusija, Savdska Arabija, Egipt, Urugvaj;

Skupina B: Portugalska, Španija, Maroko, Iran;

Skupina C: Francija, Avstralija, Peru, Danska;

Skupina D: Argentina, Islandija, Hrvaška, Nigerija;

Skupina E: Brazilija, Švica, Kostarika, Srbija;

Skupina F: Nemčija, Mehika, Švedska, Južna Koreja;

Skupina G: Belgija, Panama, Tunizija, Anglija;

Skupina H: Poljska, Senegal, Kolumbija, Japonska.