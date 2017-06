Zvezdnik nogometnega velikana Barcelone na poti v Slovenijo napadel novinarja, kazen: izključitev iz reprezentance!

Arda Turan je na poti v Slovenijo napadel novinarja Bilala Meseja. (Foto: AP)

Turčija je v Skopju igrala prijateljsko tekmo proti Makedoniji (0:0), nato pa se je reprezentanca z letalom odpravila v Trst, saj se bo reprezentanca na nedeljsko tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Kosovu pripravljala v Sloveniji.

Na letalu je bil tudi starosta turškega športnega novinarstva 62-letni Bilal Mese, ki poroča za časnik Milliyet. Slednjega je Turan najprej grdo žalil, nato pa ga zgrabil za vrat in zadržala sta ga šele soigralca Burak Yilmaz in Caner Erkin, ki sta preprečila, da bi nogometaš novinarja udaril. Turan je na letalu napadel tudi predstavnike turške nogometne zveze in predsednika. Prav to je bila najbrž kaplja čez rob, zaradi česar si je Turan prislužil izključitev iz reprezentance. To naj bi zahteval kar selektor Fatih Terim.

Turan je kasneje na Instagramu zapisal, da lahko novinarji kritizirajo njegov nogomet, ne smejo pa žaliti njega, njegove družine in njegovega ponosa. Ob tem je priznal, da je ravnal narobe. V ozadju je bilo prav poročanje novinarja, da naj bi bil Turan del skupine reprezentantov, ki je po EP 2016 od zveze zahtevala dodaten denar za svoje nastope in se sprla s selektorjem Fahimom Terimom. To naj bi bili tudi razlogi za zgodnje slovo Turčije na lanskem EP v Franciji.

Mese je že napovedal, da bo po vrnitvi v Turčijo napad prijavil policiji.