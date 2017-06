Nogometaši in trenerji na Hrvaškem so izbrali: Matjaž Kek prepričljivo najboljši trener minule sezone

Ni skrivnost, da je Matjaž Kek izjemno priljubljen pri naših južnih sosedih, saj je v svoji četrti sezoni na klopi Rijeke po dolgih 11 letih uspel prekiniti prevlado zagrebškega Dinama. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo 55-letni Mariborčan vsled velikega uspeha, ki je na Kvarnerju povzročil evforijo epskih razsežnosti, prejel nagrado za najboljšega trenerja na Hrvaškem.





Matjaž Kek je zasluženo prejel nagrado za najboljšega trenerja minule sezone na Hrvaškem. (Foto: Damjan Žibert)

To se je zgodilo včeraj v Zagrebu, kjer so še petič zapored podelili nagrade najboljšim iz minule sezone. Skupaj je glasovalo 207 nogometašev in 25 trenerjev, ki so za najboljšega igralca vnovič izbrali odličnega vezista madridskega Reala Luko Modrića, medtem ko je nekdanji selektor slovenske izbrane vrste premočno slavil v "bitki" za najboljšega trenerja.



V nadaljevanju dodajamo še najboljšo enajsterico Prve HNL: Livaković (Dinamo) - Barišić (Osijek), Elez (Rijeka), Lešković (Dinamo), Ristovski (Rijeka) - Andrijašević (Rijeka), Bradarić (Rijeka), Mišić (Rijeka) - Soudani (Dinamo), Futacs (Hajduk), Gavranović (Rijeka). Trener: Matjaž Kek (Rijeka)