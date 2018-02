92-letna mehiška prababica s pomočjo Twitterja dobila odgovor Rafaela Nadala

Nadal je polepšal dan 92-letni navijačici. (Foto: AP)

"Dragi Rafa, decembra sem ti napisala pismo in ga poslala na tvojo akademijo na Balearske otoke v Španijo," je uvodoma zapisala v pismu, ki ga je njena pravnukinja objavila na Twitterju. "Vem, da si zaposlen s tekanjem po svetu gor in dol in mogoče pisma nisi prejel. Sem 92-letna ženska, teniška igralka in goreča navijačica. Gledam vse tvoje tekme, če so ob zori, si nastavim budilko, da jih ne zamudim," je prababica nadaljevala v pismu. "Žal mi je za to, kar se je zgodilo v Avstraliji in upam, da boš popolnoma okreval. Vem, da boš konec meseca v Acapulcu in res bi si želela priti, toda potovanje so zame težka v teh letih. Bi pa mi pomenilo ogromno, če bi mi kdaj odgovoril na moje pismo,’’ je zaključila prebivalka Duranga.

Uspešna akcija pravnukinje

Njena pravnukinja je pismo objavila na Twitterju (z uporabniškim imenom Debora Mansur) in pripisala, da je njena babica navijačica številka 1 Rafaela Nadala in da mu vedno piše pisma, ki jih pošilja v Španijo. "Ker še nikoli ni dobila odgovora, sem jo prosila naj napiše eno pismo za Twitter in dala mi je to … polepšali ji boste dan, če mi pomagate, da Nadal to prebere," je še zapisala domiselna pravnukinja. Uporabniki družbenih omrežij so ji hitro stopili na pomoč, njena objava je zbrala kar 13.000 všečkov in 16.000 delitev. Dva dni kasneje ji je odgovoril sam Rafael Nadal. "Draga Debora, prosim, zahvali se tvoji prababici v mojem imenu za sporočilo, ki prihaja iz srca. Vsa pisma in izkazovanja podpore, ki jih prejemam, zame pomenijo veliko. Najlepša hvala," je zapisal Španec, trenutno prvi igralec na računalniški lestvici ATP.