ACH prepričljivo dobil odločilno tekmo in slavi 13. zaporedni naslov državnih prvakov

Odbojkarji ACH Volleyja se veselijo novega naslova državnih prvakov. (Foto: Damjan Žibert)

Po letu 2003, ko so odbojkarji Calcit Volleyballa še tretjič zaporedoma, sicer pa do zdaj zadnjič osvojili naslov državnega prvaka, v finalu so s 3:2 v zmagah premagali mariborski Stavbar, je bil današnji obračun v ljubljanski dvorani Tivoli prvi, ki je v peti finalni tekmi končnice odločal o naslovu državnega prvaka Slovenije. Kamničani so v zadnjih petih sezonah štirikrat v finalni seriji z Ljubljančani izgubili z 0:3 ali 1:3, do svojih prvih dveh naslovov pa so prišli prav po zmagah nad takratnim Merkurjem Bledom, zdajšnjim ACH Volleyjem, ki je do letošnje sezone dvanajstkrat zaporedoma do naslova državnih prvakov prišel prej kot v petih tekmah. Pred rekordnim številom gledalcev na tekmah slovenskega državnega prvenstva so bolje v uvodni niz krenili domači odbojkarji, ki so zahvaljujoč odlični igri v obrambi in bloku po uspešnem napadu Žige Šterna ob prvem tehničnem odmoru vodili s petimi točkami prednosti. Čeprav so domačini s točko Jana Pokeršnika gostom pobegnili na 10:4, so se jim Kamničani z blokom Jana Brulca približali na 9:11, toda po dveh zaporednih točkah Ljubljančanov je Gašper Ribič, trener Calcit Volleyballa, vzel še svoj drugi polminutni odmor v prvem nizu. Do drugega tehničnega odmora so Kamničani izid po dveh lastnih napakah ljubljanskih odbojkarjev izid na 13. točki izenačili, z blokom Maxsona Pereire pa prvič na tekmi povedli (15:14). Vendar so v končnico niza s tremi točkami prednosti (22:19) odšli domačini, ki so z asom Žige Šterna izkoristili prvo zaključno žogo.

ACH Volley vedno, ko je treba, igra svojo najboljšo igro. Moje sporočilo pred tekmo fantom je bilo, da morajo držati skupaj, igrati drug za drugega, se boriti drug za drugega in se ne obremenjevati s tekmecem. Danes se taktično nismo postavili nič drugače kot prejšnjo tekmo, mislim pa, da je bil pristop danes tisti, ki je odločil tekmo. Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja

Podobno kot v ponedeljek na četrti finalni tekmi končnice so Ljubljančani v prvem nizu prevladovali na sprejemu in v napadu, kar jim je navkljub kar dvanajstim lastnim napakam tudi prineslo vodstvo z 1:0. Tudi drugi niz so bolje začeli varovanci Zorana Kedačiča, Kamničani pa so še naprej imeli težave z učinkovitostjo v napadu. Po vodstvu s 6:2 so na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo treh točk, z asom Armenakisa je bilo spet plus štiri za domačo ekipo (10:6). Kamničani, ki so premalo "pritiskali" s servisom, so bili v še težjem položaju po novi točki Pokeršnika, saj so zaostajali že za pet točk (8:13). Do drugega tehničnega odmora so svoj zaostanek znižali na tri točke, toda z delnim izidom 5:1 so jim Ljubljančani pobegnili že na 21:15, niz pa se je končal z napako na servisu Andreja Štembergar Zupana. Odbojkarji ACH Volleyja so si tudi v tretjem nizu do prvega tehničnega odmora ob bolj učinkoviti igri v napadu, kjer so imeli tri razpoložene igralce, Armenakisa, Šterna in Pokeršnika, priigrali tri točke prednosti. Ljubljančani so vodili tudi z 10:6, toda po štirih zaporednih kamniških točkah, zadnjo je z asom dosegel Brulec, sta bili ekipi na deseti točki že skupaj. Izenačeno je bilo tudi še na 12. točki, na servis Kozamernika pa so domačini ob drugem tehničnem odmoru vodili s 16:12. Po vrnitvi na igrišče Kamničanom ni uspel še en priključek, po treh zaporednih lastnih napakah so za Ljubljančani zaostajali za sedem točk (14:21), tekma, s tem pa tudi letošnje državno prvenstvo, je bilo odločeno. Z asom je ACH Volleyju štirinajsti naslov državnega prvaka zagotovil Štern.

Izid:

ACH Volley - Calcit Volleyball 3:0 (21, 19, 17)

ACH je slavil s skupnim izidom 3:2

Ljubljanski odbojkarji na odločilni tekmi niso dovolili presenečenja. (Foto: Damjan Žibert)

Dozdajšnji odbojkarski državni prvaki:

1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Vileda Maribor

1993/94 Salonit Anhovo

1994/95 Salonit Anhovo

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Salonit Anhovo

1999/00 ELVO Bled

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Calcit Kamnik

2002/03 Calcit Kamnik

2003/04 Šoštanj Topolšica

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Autocommerce Bled

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 ACH Volley Ljubljana

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 ACH Volley Ljubljana

2016/17 ACH Volley Ljubljana