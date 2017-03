Agassi: Đokovićeva ekipa pred svetom nekaj skriva. Težave Srba so gotovo psihološke narave

Andre Agassi (Foto: Damjan Žibert)

Andre Agassi je za ESPN prepričan, da ima Novak Đoković psihološke težave in da njegov tabor ne želi, da svetovna javnost za njih izve. "Prepričan sem, da se na vse kriplje trudijo nekatere stvari skriti pred javnostjo. Razumem jih," je za ESPN razlagal nekdanji prvi teniški igralec sveta. "Če bi bile Đokovićeve težave fizične narave, oziroma, če bi šlo za zdravstvene probleme, bi bilo to očitno in tudi vidno. Gotovo ne gre za kakšno poškodbo," nadaljuje Agassi, ki trdi, da gre za čustvene težave. "Vmes je gotov nekaj "psihološkega", emocionalnega. Nekaj, kar se dogaja za zaveso. Njegova ekipa točno ve, za kaj gre." Agassi verjame v ugoden razplet Đokovićevih težav. "Je preveč dober teniški igralec in prevelik športnik, da ne bi našel rešitve za težave s katerimi se sooča."



Novak Đoković je novo sezono začel zelo slabo, sedaj pa ga je zadela še poškodba komolca, zaradi katere je odpovedal nastop v Miamiju.