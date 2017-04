Alonso bo v lovu na 'trojno dirkaško krono' izpustil VN Monaka, Button iz pokoja za zadnjo dirko

Vodstvo moštva McLaren-Honda je sporočilo, da bo namesto Španca Fernanda Alonsa na dirki za svetovno prvenstvo za veliko nagrado Monaka v njihovem dirkalniku ob Belgijcu Stoffelu Vandoornu nastopil še Britanec Jenson Button, ki se je pred začetkom letošnje sezone upokojil, a bo vseeno še enkrat sedel v bolid McLarna. Button je pred začetkom letošnje sezone napovedal, da se bo upokojil, vseeno pa je ostal kot rezervni voznik McLaren-Honde in pustil vse opcije odprte.

Alonso (levo) je z McLarnom po izidih daleč od nekdanjega moštvenega kolega Lewisa Hamiltona (desno) in ostalih zvezdnikov letošnje sezone F1. (Foto: AP)

Ker bo Alonso izpustil letošnjo dirko za svetovno prvenstvo za VN Monaka, saj bo istega dne z McLarnom nastopil na dirki 500 milj Indianapolisa v ZDA, se je vodstvu McLarna z izkušenim 37-letnim Buttnom dogovorilo, da bo v Monte Carlu zamenjal nekdanjega dvakratnega svetovnega prvaka. Alonso se je za nastop na dirki 500 milj Indianapolisa odločil predvsem zato, ker želi priti do t. i. dirkaške trojne krone. Do zdaj je že dvakrat slavil v Monaku, želi pa si biti najboljši tudi na 500 milj Indianapolisa in v bližnji prihodnosti še na 24 ur Le Mansa. Edini, ki mu je do zdaj to uspelo, je bil Britanec Graham Hill.