Američanke po 17 sušnih letih dočakale 18. naslov v pokalu Federacij

Coco Vandweghe je bila udeležena pri vseh treh zmagovitih točkah ZDA. (Foto: AP)

Odločitev o zmagovalkah je padla šele v zadnji, peti partiji, igri dvojic. Shelby Rogers in Coco Vandeweghe sta premagali Arino Sabalenko in Aleksandro Sasnovič s 6:3 in 7:6 (4).

V prvi nedeljski partiji je Coco Vandeweghe premagala mlado Arino Sabalenko s 7:6 (5) in 6:1, izenačenje na 2:2 pa je gostiteljicam prinesla Aleksandra Sasnovič po preobratu in zmagi proti Sloane Stephens 4:6, 6:1 in 8:6.

V soboto sta se ekipi razšli z 1:1. Vandeweghejeva je premagala Sasnovičevo a 6:4, 6:4 Sabalenka pa je ugnala Stephensovo s 6:3, 3:6 in 6:4.